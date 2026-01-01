Курс валют на 12 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Курс валют на 12 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 жовтня. Долар додав у ціні 3 коп. Євро злетів на 18 коп. Вартість злотого зросла на 3 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара
1 долар США — 44,88 (+3 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,31 (+18 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,48 (+3 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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