Після оголошеного Трампом перемир'я Росія атакувала електростанцію і газову інфраструктуру, - Зеленський
Сьогодні, 12:29
Учора Росія атаку електростанцію в Харкові одразу після того, як американський президент опублікував допис про енергетичне перемир'я між Україною і Росією.
У той же час значна частина Києва сиділа без водопостачання й світла, повідомив президент Володимир Зеленський на Варшавському безпековому форумі, пише LB.ua.
Удар по Харкову призвів до нових ушкоджень в українській енергосистемі. Очевидно, путін не читає Thruth Social, де Трамп заявив про перемир'я, сказав глава країни.
Росія хоче використати ще одну зиму проти українців. Але продовження ударів по Україні означатиме і продовження ударів по Росії, заявив він.
«Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, ми будемо відповідати. Ось чому вчора пост американського президента спричинив справжній інтерес і надію на те, що припинення вогню зможе працювати. Ми в Україні негайно підтримали цю ідею, як ми робили від місяця до місяця, коли самі пропонували енергетичне перемир'я», – зазначив Володимир Зеленський.
Україна не має великих запасів нафти і нафтових потужностей. Більшість дизелю Україна імпортує, і тому вона вдячна партнерам, зокрема Польщі, за допомогу. Ключовою проблемою для України є саме електроенергія. З року в рік росіяни намагаються інтенсифікувати удари по ній. Для Росії ж заводи і нафтові потужності є ключовими.
«Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили далекобійні удари по нафтових заводах і експорту, тоді вона має зупинити удари по нашій енергосистемі та критичній інфраструктурі. І припинити вбивати наших людей», – сказав він.
Україна зробила крок до перемир'я і не атакувала вночі російську нафту. Росія тим часом вночі атакувала дронами газові потужності і заправки в Україні. Але Україна чекає і хоче отримати деталі домовленостей американців із росіянами. Україна готова підписати документ із домовленостями.
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У той же час значна частина Києва сиділа без водопостачання й світла, повідомив президент Володимир Зеленський на Варшавському безпековому форумі, пише LB.ua.
Удар по Харкову призвів до нових ушкоджень в українській енергосистемі. Очевидно, путін не читає Thruth Social, де Трамп заявив про перемир'я, сказав глава країни.
Росія хоче використати ще одну зиму проти українців. Але продовження ударів по Україні означатиме і продовження ударів по Росії, заявив він.
«Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, ми будемо відповідати. Ось чому вчора пост американського президента спричинив справжній інтерес і надію на те, що припинення вогню зможе працювати. Ми в Україні негайно підтримали цю ідею, як ми робили від місяця до місяця, коли самі пропонували енергетичне перемир'я», – зазначив Володимир Зеленський.
Україна не має великих запасів нафти і нафтових потужностей. Більшість дизелю Україна імпортує, і тому вона вдячна партнерам, зокрема Польщі, за допомогу. Ключовою проблемою для України є саме електроенергія. З року в рік росіяни намагаються інтенсифікувати удари по ній. Для Росії ж заводи і нафтові потужності є ключовими.
«Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили далекобійні удари по нафтових заводах і експорту, тоді вона має зупинити удари по нашій енергосистемі та критичній інфраструктурі. І припинити вбивати наших людей», – сказав він.
Україна зробила крок до перемир'я і не атакувала вночі російську нафту. Росія тим часом вночі атакувала дронами газові потужності і заправки в Україні. Але Україна чекає і хоче отримати деталі домовленостей американців із росіянами. Україна готова підписати документ із домовленостями.
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