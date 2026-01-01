Критичних пошкоджень інфраструктури внаслідок російських атак Волинь не зазнала, - ОВА





Про це



"Перш за все, дякую силам протиповітряної оборони, які успішно знищують ворожі БпЛА. В умовах практично безперервних атак це титанічна праця, що вимагає надзвичайної витримки, зосередженості та готовності діяти вдень і вночі.



За цей час критичних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак чи збиття безпілотників наша область не зазнала. Також, на щастя, не маємо загиблих чи травмованих.



Розумію втому й тривогу людей, які знову і знову чують сирени та переживають за своїх близьких. Але найважливіше – берегти себе й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - зазначив т.в.о. голови ОВА Роман Романюк.



Нагадаємо, що російські дрони з ночі 12 жовтня атакують Луцьк: повітряні тривоги лунали вночі та вранці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку жовтня Волинь постійно зазнає дронових атак.Про це повідомили у Волинській ОВА."Перш за все, дякую силам протиповітряної оборони, які успішно знищують ворожі БпЛА. В умовах практично безперервних атак це титанічна праця, що вимагає надзвичайної витримки, зосередженості та готовності діяти вдень і вночі.За цей час критичних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак чи збиття безпілотників наша область не зазнала. Також, на щастя, не маємо загиблих чи травмованих.Розумію втому й тривогу людей, які знову і знову чують сирени та переживають за своїх близьких. Але найважливіше – берегти себе й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - зазначив т.в.о. голови ОВАНагадаємо, що: повітряні тривоги лунали вночі та вранці.

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