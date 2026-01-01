Критичних пошкоджень інфраструктури внаслідок російських атак Волинь не зазнала, - ОВА
Сьогодні, 13:10
Від початку жовтня Волинь постійно зазнає дронових атак.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Перш за все, дякую силам протиповітряної оборони, які успішно знищують ворожі БпЛА. В умовах практично безперервних атак це титанічна праця, що вимагає надзвичайної витримки, зосередженості та готовності діяти вдень і вночі.
За цей час критичних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак чи збиття безпілотників наша область не зазнала. Також, на щастя, не маємо загиблих чи травмованих.
Розумію втому й тривогу людей, які знову і знову чують сирени та переживають за своїх близьких. Але найважливіше – берегти себе й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - зазначив т.в.о. голови ОВА Роман Романюк.
Нагадаємо, що російські дрони з ночі 12 жовтня атакують Луцьк: повітряні тривоги лунали вночі та вранці.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Перш за все, дякую силам протиповітряної оборони, які успішно знищують ворожі БпЛА. В умовах практично безперервних атак це титанічна праця, що вимагає надзвичайної витримки, зосередженості та готовності діяти вдень і вночі.
За цей час критичних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак чи збиття безпілотників наша область не зазнала. Також, на щастя, не маємо загиблих чи травмованих.
Розумію втому й тривогу людей, які знову і знову чують сирени та переживають за своїх близьких. Але найважливіше – берегти себе й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - зазначив т.в.о. голови ОВА Роман Романюк.
Нагадаємо, що російські дрони з ночі 12 жовтня атакують Луцьк: повітряні тривоги лунали вночі та вранці.
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