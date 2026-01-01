Мобілізація 39-річного водія після аварії в Ковелі: що кажуть у Волинському ТЦК





Про це Уляна Кравчук.



Відео зіткнення в неділю, 11 жовтня, опублікували в місцевому телеграм-каналі Volynblog. На ньому зафіксований момент аварії й частково подальшої погоні.



За словами Уляни Кравчук, інцидент стався 9 жовтня близько 11:00 у районі Черемушки в Ковелі. За її інформацією, службовий автомобіль поліції з увімкненими проблисковими маячками та гучномовцем вимагав у водія легковика зупинитися. Однак той почав тікати. Переслідування тривало близько трьох кілометрів.



«Під час маневрування легковик різко загальмував, унаслідок чого зіткнувся зі службовим автомобілем ТЦК. Згодом правопорушник врізався в дорожній стовп. Чоловік вибіг із салону та намагався втекти пішки. Він подолав ще близько кілометра, однак був затриманий», – зазначила Уляна Кравчук.



За інформацією речниці ТЦК, 39-річний чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Того ж дня, 9 жовтня, він пройшов військово-лікарську комісію, за висновком якої був визнаний придатним до служби та призваний до лав однієї з військових частин Сил оборони України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі автомобіль ТЦК врізався в легковик чоловіка, який тікав від групи оповіщення. Після аварії водій намагався втекти пішки, однак його наздогнали та затримали. Наразі він уже призваний на службу.Про це ZAXID.NET повідомила речниця Волинського обласного ТЦК та СПВідео зіткнення в неділю, 11 жовтня, опублікували в місцевому телеграм-каналі Volynblog. На ньому зафіксований момент аварії й частково подальшої погоні.За словами Уляни Кравчук, інцидент стався 9 жовтня близько 11:00 у районі Черемушки в Ковелі. За її інформацією, службовий автомобіль поліції з увімкненими проблисковими маячками та гучномовцем вимагав у водія легковика зупинитися. Однак той почав тікати. Переслідування тривало близько трьох кілометрів.«Під час маневрування легковик різко загальмував, унаслідок чого зіткнувся зі службовим автомобілем ТЦК. Згодом правопорушник врізався в дорожній стовп. Чоловік вибіг із салону та намагався втекти пішки. Він подолав ще близько кілометра, однак був затриманий», – зазначила Уляна Кравчук.За інформацією речниці ТЦК, 39-річний чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Того ж дня, 9 жовтня, він пройшов військово-лікарську комісію, за висновком якої був визнаний придатним до служби та призваний до лав однієї з військових частин Сил оборони України.

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