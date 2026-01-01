Коли в школах Луцька розпочнуться осінні канікули





Про це Тетяна Силка.



За її словами, усі школярі міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати. Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах.



Зазвичай осінні канікули в школах проводять в останній тиждень жовтня, зимові – в останній тиждень грудня, який також збігається з різдвяними святами, а весняні – наприкінці березня. Водночас через безпекову ситуацію педагогічні ради закладів можуть змінювати структуру навчального року та дати канікул.



Додамо, що кінцевою датою завершення навчального року 2026–2027 визначили 30 червня 2027-го.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 26 до 30 жовтня.Про це ZAXID.NET повідомила заступниця директора департаменту освіти Луцької міської радиЗа її словами, усі школярі міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати. Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах.Зазвичай осінні канікули в школах проводять в останній тиждень жовтня, зимові – в останній тиждень грудня, який також збігається з різдвяними святами, а весняні – наприкінці березня. Водночас через безпекову ситуацію педагогічні ради закладів можуть змінювати структуру навчального року та дати канікул.Додамо, що кінцевою датою завершення навчального року 2026–2027 визначили 30 червня 2027-го.

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