У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком

Дениса Бойченка, який загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.



Про це



Собор був наповнений людьми та квітами, а біля домовини Дениса стояв коровай. До спільної молитви за упокій душі Героя разом із рідними, друзями та бойовими побратимами долучилися представники міської влади.



Учителька Юлія Володимирівна згадує Дениса з теплотою:



«Він був яскравим, позитивним, старався вчитися. У школі всі запам’ятали його веселим та чуйним хлопцем. Дуже шкода, що сталося таке горе — загинув молодий хлопець, у якого мало бути все життя попереду».



«Денис був надзвичайно веселим, прикольним, компанійським. Він був справжнім патріотом України і завжди мріяв долучитися до Збройних сил України. Тож коли підписав контракт, сказав, що його мрія здійснилася», — розповідає про загиблого друг Микола.



Інна, мама однокласниці Дениса, передає слова доньки, яка почула страшну звістку:



«Денис був таким веселим, таким прикольним. Саме такі хлопці, як він, які нічого не бояться, зараз захищають нашу країну».



ДОВІДКОВО



Денис Валентинович Бойченко народився 13 червня 2007 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі № 5, згодом вступив до Київського політехнічного інституту, де обрав напрям підготовки, пов’язаний із комп’ютерною інженерією та прикладною математикою.



Після першого року навчання Денис підписав контракт і в жовтні 2025 року став на захист України.



Під час військової служби Денис здобув повагу побратимів. Він постійно вдосконалював професійні навички, був ввічливим і чуйним до інших. У бою проявляв мужність, стійкість і рішучість.



Денис Бойченко загинув 7 жовтня 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона в населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям.



Поховали Дениса Бойченка в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 12 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування воїна, який загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Собор був наповнений людьми та квітами, а біля домовини Дениса стояв коровай. До спільної молитви за упокій душі Героя разом із рідними, друзями та бойовими побратимами долучилися представники міської влади.Учительказгадує Дениса з теплотою:«Він був яскравим, позитивним, старався вчитися. У школі всі запам’ятали його веселим та чуйним хлопцем. Дуже шкода, що сталося таке горе — загинув молодий хлопець, у якого мало бути все життя попереду».«Денис був надзвичайно веселим, прикольним, компанійським. Він був справжнім патріотом України і завжди мріяв долучитися до Збройних сил України. Тож коли підписав контракт, сказав, що його мрія здійснилася», — розповідає про загиблого друг, мама однокласниці Дениса, передає слова доньки, яка почула страшну звістку:«Денис був таким веселим, таким прикольним. Саме такі хлопці, як він, які нічого не бояться, зараз захищають нашу країну».Денис Валентинович Бойченко народився 13 червня 2007 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі № 5, згодом вступив до Київського політехнічного інституту, де обрав напрям підготовки, пов’язаний із комп’ютерною інженерією та прикладною математикою.Після першого року навчання Денис підписав контракт і в жовтні 2025 року став на захист України.Під час військової служби Денис здобув повагу побратимів. Він постійно вдосконалював професійні навички, був ввічливим і чуйним до інших. У бою проявляв мужність, стійкість і рішучість.Денис Бойченко загинув 7 жовтня 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона в населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям.Поховали Дениса Бойченка в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.

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