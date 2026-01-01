У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком

У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком
У понеділок, 12 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування воїна Дениса Бойченка, який загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Собор був наповнений людьми та квітами, а біля домовини Дениса стояв коровай. До спільної молитви за упокій душі Героя разом із рідними, друзями та бойовими побратимами долучилися представники міської влади.

Учителька Юлія Володимирівна згадує Дениса з теплотою:

«Він був яскравим, позитивним, старався вчитися. У школі всі запам’ятали його веселим та чуйним хлопцем. Дуже шкода, що сталося таке горе — загинув молодий хлопець, у якого мало бути все життя попереду».

«Денис був надзвичайно веселим, прикольним, компанійським. Він був справжнім патріотом України і завжди мріяв долучитися до Збройних сил України. Тож коли підписав контракт, сказав, що його мрія здійснилася», — розповідає про загиблого друг Микола.

Інна, мама однокласниці Дениса, передає слова доньки, яка почула страшну звістку:

«Денис був таким веселим, таким прикольним. Саме такі хлопці, як він, які нічого не бояться, зараз захищають нашу країну».
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком

ДОВІДКОВО

Денис Валентинович Бойченко народився 13 червня 2007 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі № 5, згодом вступив до Київського політехнічного інституту, де обрав напрям підготовки, пов’язаний із комп’ютерною інженерією та прикладною математикою.
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком

Після першого року навчання Денис підписав контракт і в жовтні 2025 року став на захист України.

Під час військової служби Денис здобув повагу побратимів. Він постійно вдосконалював професійні навички, був ввічливим і чуйним до інших. У бою проявляв мужність, стійкість і рішучість.
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком

Денис Бойченко загинув 7 жовтня 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона в населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям.
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком

Поховали Дениса Бойченка в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком
У Луцьку попрощалися з 19-річним Героєм Денисом Бойченком


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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