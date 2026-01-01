Поблизу Дружківки поліг воїн з Луцька Євген Писаренко

Поблизу Дружківки поліг воїн з Луцька Євген Писаренко
До Луцької громади надійшла трагічна звістка: на війні загинув захисник України Євген Юрійович Писаренко.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Євген Писаренко народився 27 березня 1980 року в Луцьку. Тут минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі № 20, згодом здобув професію маляра-штукатура в училищі № 9. Працював за фахом.

Мати Ольга Сергіївна згадує Євгена як відповідального, люблячого, дружелюбного та щирого сина.

«Як служив на війні, казав, що все добре, заспокоював. Був поранений, навіть не сказав, щоб не хвилювати мене», — згадує вона.

Євген був одружений. На початку повномасштабного вторгнення його дружина та син Віктор виїхали за кордон.

Євген Юрійович Писаренко загинув 12 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Дружківки Краматорського району Донецької області внаслідок ураження ворожим дроном.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Євгена. Розділяємо біль непоправної втрати", - зазначають у міськраді.

У вівторок, 13 жовтня, Луцька громада попрощається із захисником.

О 9:40 траурний кортеж із тілом Євгена Писаренка вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до будинку на вулиці Шота Руставелі, 10.

О 10:30 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця.

Поховають Євгена в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.

"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу", - наголошують у міській раді.


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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