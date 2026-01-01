Волинська важкоатлетка завоювала золото чемпіонату Європи

Золота медаль чеміонату Європи — у волинської важкоатлеткиПро це повідомили у Відділенні Національного олімпійського комітету у Волинській області.Яскравий виступ на міжнародній арені та найвища сходинка п’єдесталу у ривку. Волинянка Катерина Малащук здобула золоту нагороду чемпіонату Європи з важкої атлетики серед юніорів, який 12 жовтня розпочався у місті Дуррес (Албанія).У вправі ривок Катерина продемонструвала свою майстерність і силу, успішно піднявши штангу вагою 77 кг. Цей результат приніс нашій спортсменці звання чемпіонки Європи у своїй вправі.У поштовху, на жаль, Катерині не вдалося зафіксувати результат, тому за сумою двоборства вона залишилася без нагороди.Та попри це, золота медаль у ривку — вагоме досягнення, яке заслуговує на щирі оплески та гордість! Кожен такий результат — це наполеглива праця, сила волі й досвід, що допомагають рухатися вперед.