Волинська важкоатлетка завоювала золото чемпіонату Європи

Волинська важкоатлетка завоювала золото чемпіонату Європи
Золота медаль чеміонату Європи — у волинської важкоатлетки Катерини Малащук.

Про це повідомили у Відділенні Національного олімпійського комітету у Волинській області.

Яскравий виступ на міжнародній арені та найвища сходинка п’єдесталу у ривку. Волинянка Катерина Малащук здобула золоту нагороду чемпіонату Європи з важкої атлетики серед юніорів, який 12 жовтня розпочався у місті Дуррес (Албанія).

У вправі ривок Катерина продемонструвала свою майстерність і силу, успішно піднявши штангу вагою 77 кг. Цей результат приніс нашій спортсменці звання чемпіонки Європи у своїй вправі.

У поштовху, на жаль, Катерині не вдалося зафіксувати результат, тому за сумою двоборства вона залишилася без нагороди.

Та попри це, золота медаль у ривку — вагоме досягнення, яке заслуговує на щирі оплески та гордість! Кожен такий результат — це наполеглива праця, сила волі й досвід, що допомагають рухатися вперед.

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Теги: Волинь, спорт, важка атлетика, чемпіонат Європи
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