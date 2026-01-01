Чи очікувати магнітні бурі 13 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 13 жовтня: прогноз
Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікували прогноз сонячної та геомагнітної активності.

Про це повідомляє ТСН.

У вівторок, 13 жовтня, сонячна активність зросте. Прогнозується магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Такі коливання можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін погоди та геомагнітної обстановки.

У середу, 14 жовтня, сонячна активність дещо знизиться, проте геомагнітні збурення можуть зберігатися. Тому середина тижня може минути на тлі нестабільної сонячної активності.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз
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