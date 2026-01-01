У волинському університеті під час ярмарку зібрали понад пів мільйона для війська

512 572 гривні для підтримки українських військових – такий результат благодійних ярмарків, які тривали у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з 28 до 30 вересня.Про це повідомили у ВНУ імені Лесі Українки.До ініціативи долучилися студенти й працівники всіх факультетів університету. Три дні університетська спільнота перетворювала свої ідеї, творчість, кулінарні вміння та згуртованість на конкретну допомогу війську. Благодійні локації об’єднали студентів, викладачів і працівників університету. Кожен міг долучитися до збору коштів, придбавши смаколики, вироби ручної роботи чи сувеніри, підтримавши ініціативи факультетів або зробивши благодійний внесок.Кульмінацією марафону став загальноуніверситетський ярмарок 30 вересня, напередодні Дня захисників і захисниць України. Він об’єднав благодійність, мистецькі виступи, спортивні активності та військово-патріотичні локації. Важливим символом події стало розгортання 100-метрового Державного Прапора України.Для ВНУ імені Лесі Українки підтримка українського війська – не разова акція, а принципова позиція університету. Ректор Анатолій Цьось наголошує: в умовах війни патріотизм має виявлятися передусім у конкретних діях і допомозі Збройним силам України.«Університетська місія – це якісний освітній процес. Але ми з вами українці й живемо у військовий час, тому наша діяльність буде неповна, якщо ми не будемо патріотами своєї держави. А зараз патріотизм великою мірою визначається співпрацею і допомогою Збройним силам України», – зазначає ректор.Університет традиційно організовує благодійні ярмарки, щоб забезпечувати необхідним військовослужбовців, з якими співпрацює.Зібрані гроші спрямують на закупівлю необхідного обладнання для українських військових. За цією сумою – внесок кожного, хто долучився до ярмарків, підготував продукцію, організував локацію, допоміг із проведенням заходів або підтримав збір."Дякуємо кожному студенту, викладачеві та працівникові, хто долучився до благодійних ярмарків. Разом ми підтримуємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити", - йдеться на сайті ВНУ.