Луцькі волонтери з початку повномасштабної війни щотижня їздять на передову. ВІДЕО





Як розповів Сергій Балицький, найбільша потреба – автомобілі та запчастини до них, а також дрони.



"До автомобілів вони потребують запчастини, тобто акумулятори, гума, різні такі запчастини, які вони замовляли. Там нема де ремонтувати. Потреба в їжі невелика, тобто вони відносно забезпечені. Ми якщо веземо, то в деякі підрозділи. Особливо зараз літо, то їде вода, сухпаї", – сказав волонтер.



24 години на добу перебуває на зв’язку волонтерка "Сердець патріотів" Ольга Балицька.



"Ми працюємо не тільки з військовими, а й з лікарнями, шкільними закладами. Відповідаю практично за все, збираю екіпаж туди в поїздку. Прошу, щоб писали, тому що не завжди є можливість відповідати, особливо як ми буваємо в хлопців, там зв'язок не такий", – каже лучанка.



Під час поїздок до військових на передову волонтери беруть із собою в дорогу німецьку вівчарку Тіну. Як розповіла Ольга Балицька, собака наче відчуває небезпеку чи неприємності.



"Був миколаївський напрямок, це був березень. Їхав наш бус: Сергій, Тіна і волонтер. Їде перед нами автівка. Вона розривається. Тіна не дає їхати, вона щось юлиться, їй потрібно вийти. Сергій її послухав, і став. І за метрів 500 це сталося", – говорить волонтерка.



Допомогу розвозять орієнтовно п’ятьом підрозділам військовослужбовців, а дорога займає чотири дні. "Деякі напрямки є, що дорога там погана, є дорога небезпечна, буває так, що не можеш на зв’язок вийти з хлопцями, і мусиш десь там чекати", – зазначив Сергій Балицький.



Зараз волонтерський центр тісно співпрацює з волонтерами з усієї України. Волонтер Петро Савлук приїхав із Києва забрати гуму та запчастини для ремонту автівок. З цим вантажем вирушає на схід.



"Ми з 14-го року разом, я їжджу на вантажівці, вожу гуманітарну допомогу, долучаю людей, щоб нам допомагали, того що стало тяжко нам з цим. Все, що можемо – веземо хлопцям. Ми їздимо там, де рвуться снаряди, осколки, раз в місяць точно гуму міняємо, тому що по-другому ніяк", – каже волонтер.



З 2014 року центр "Серця патріотів" здійснив понад 300 поїздок у зону АТО та 50 міжнародних поїздок за гуманітарною допомогою. Як додав керівник осередку Сергій Балицький, від початку повномасштабної війни волонтери їздять на передову щотижня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі волонтери з громадської організації "Волонтерський центр "Серця патріотів" нині готуються до чергової поїздки на схід: гуманітарну допомогу везуть на Донецький та Харківські напрямки.Як розповів Суспільному керівник волонтерського центру, найбільша потреба – автомобілі та запчастини до них, а також дрони."До автомобілів вони потребують запчастини, тобто акумулятори, гума, різні такі запчастини, які вони замовляли. Там нема де ремонтувати. Потреба в їжі невелика, тобто вони відносно забезпечені. Ми якщо веземо, то в деякі підрозділи. Особливо зараз літо, то їде вода, сухпаї", – сказав волонтер.24 години на добу перебуває на зв’язку волонтерка "Сердець патріотів""Ми працюємо не тільки з військовими, а й з лікарнями, шкільними закладами. Відповідаю практично за все, збираю екіпаж туди в поїздку. Прошу, щоб писали, тому що не завжди є можливість відповідати, особливо як ми буваємо в хлопців, там зв'язок не такий", – каже лучанка.Під час поїздок до військових на передову волонтери беруть із собою в дорогу німецьку вівчарку Тіну. Як розповіла Ольга Балицька, собака наче відчуває небезпеку чи неприємності."Був миколаївський напрямок, це був березень. Їхав наш бус: Сергій, Тіна і волонтер. Їде перед нами автівка. Вона розривається. Тіна не дає їхати, вона щось юлиться, їй потрібно вийти. Сергій її послухав, і став. І за метрів 500 це сталося", – говорить волонтерка.Допомогу розвозять орієнтовно п’ятьом підрозділам військовослужбовців, а дорога займає чотири дні. "Деякі напрямки є, що дорога там погана, є дорога небезпечна, буває так, що не можеш на зв’язок вийти з хлопцями, і мусиш десь там чекати", – зазначив Сергій Балицький.Зараз волонтерський центр тісно співпрацює з волонтерами з усієї України. Волонтер Петро Савлук приїхав із Києва забрати гуму та запчастини для ремонту автівок. З цим вантажем вирушає на схід."Ми з 14-го року разом, я їжджу на вантажівці, вожу гуманітарну допомогу, долучаю людей, щоб нам допомагали, того що стало тяжко нам з цим. Все, що можемо – веземо хлопцям. Ми їздимо там, де рвуться снаряди, осколки, раз в місяць точно гуму міняємо, тому що по-другому ніяк", – каже волонтер.З 2014 року центр "Серця патріотів" здійснив понад 300 поїздок у зону АТО та 50 міжнародних поїздок за гуманітарною допомогою. Як додав керівник осередку Сергій Балицький, від початку повномасштабної війни волонтери їздять на передову щотижня.

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