Завтра до Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті»
04 серпень, 22:35
5 серпня, орієнтовно о 10:30 до Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів.
Зустріч полеглих захисників відбудеться о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»" - йдеться у дописі волонтерки.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів.
Зустріч полеглих захисників відбудеться о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»" - йдеться у дописі волонтерки.
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