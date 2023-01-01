5 серпня на Волині: гортаючи календар

5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 серпня, день народження святкує професор, завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні Андрій Ягенський (на фото).

У цей день народились радіоведуча Яся Рамська, колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб і крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.

Також 5 серпня святкують день народження екс-футболіст "Волині", найкращий бомбардир клубу Андрій Федецький та колишній голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.

Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я Трохим.

Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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