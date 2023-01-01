5 серпня на Волині: гортаючи календар

Андрій Ягенський (на фото).



У цей день народились радіоведуча Яся Рамська, колишній депутат Луцької міської ради Василь Гриб і крайовий отаман Українського козацтва Микола Пасаман.



Також 5 серпня святкують день народження екс-футболіст "Волині", найкращий бомбардир клубу Андрій Федецький та колишній голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.



Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я Трохим.



Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 серпня, день народження святкує професор, завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні(на фото).У цей день народились радіоведуча, колишній депутат Луцької міської радиі крайовий отаман Українського козацтваТакож 5 серпня святкують день народження екс-футболіст "Волині", найкращий бомбардир клубу Андрій Федецький та колишній голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я Трохим.Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!

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