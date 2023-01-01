У Луцьку жінка під наркотиками сиділа у вікні багатоповерхівки та перехилялася вниз. ВІДЕО

В обласному центрі Волині правоохоронці запобігли нещасному випадку, забравши від вікна жінку, яка перехилялася вниз.Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волині."Жінка сидить у вікні багатоповерхівки та перехиляється униз", — такий виклик вчора отримали луцькі патрульнітаІнспектори негайно вирушили за вказаною адресою. На одному з балконів багатоквартирного будинку, що на 4-му поверсі, вони й справді помітили громадянку, яка сиділа на підвіконні. Її рухи були хаотичні, і будь-якої миті вона могла упасти вниз.Швидко піднявшись у квартиру, поліцейські обережно підійшли до жінки та відтягнули її. Під час спілкування стало зрозуміло, що вона має ознаки наркотичного сп'яніння.На місце події охоронці порядку викликали медиків, а також супроводили карету швидкої з пацієнткою до лікарні."Ми дякуємо за небайдужість громадянам, які не пройшли повз, а колегам — за злагоджену роботу", - пишуть патрульні.