«Ми вдячні СБУ за повернення війни назад – державі-агресору», – Зеленський про ураження російського корабля

«Ми вдячні СБУ за повернення війни назад – державі-агресору», – Зеленський про ураження російського корабля
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка щодо спецоперації відомства в бухті Новоросійська і пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк".

Про це повідомляє "Українська правда".

Володимир Зеленський зазначив, що заслухав доповідь очільника СБУ Василя Малюка.

"Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся", - сказав президент.

Нагадаємо, у Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Довідково: "Оленегорский горняк" – російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, росія, ураження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми вдячні СБУ за повернення війни назад – державі-агресору», – Зеленський про ураження російського корабля
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку презентували поштову марку «Винищувачі зла». ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 4 серпня
Сьогодні, 19:00
Загибель міністра Монастирського та посадовців МВС: чотирьох чиновників взяли під варту
Сьогодні, 18:35
Схожі новини
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 4 серпня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 4 серпня
Сьогодні, 19:00
Росіяни нарешті дали доступ експертам МАГАТЕ до дахів 3 і 4 енергоблоків ЗАЕС Росіяни нарешті дали доступ експертам МАГАТЕ до дахів 3 і 4 енергоблоків ЗАЕС
Сьогодні, 17:07
На Харківщині загинув волинський футболіст, Герой Андрій Прозапас На Харківщині загинув волинський футболіст, Герой Андрій Прозапас
Сьогодні, 15:22
У понеділок, 7 серпня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Пержилом У понеділок, 7 серпня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Пержилом
Сьогодні, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми вдячні СБУ за повернення війни назад – державі-агресору», – Зеленський про ураження російського корабля
Сьогодні, 20:33
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку презентували поштову марку «Винищувачі зла». ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 4 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Загибель міністра Монастирського та посадовців МВС: чотирьох чиновників взяли під варту
Сьогодні, 18:35
 0
Медіа
відео
1/8