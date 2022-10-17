Українська авіакомпанія запропонувала відновити польоти з Ужгорода





Про це повідомив директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга, пише профільне видання avianews, передає



За його словами, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним. Аеропорт розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.



"Аеропорт Ужгород розташований біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", — йдеться в обґрунтуванні авіакомпанії, яке вона направила українській владі.



Для польотів авіакомпанія планує використати два розроблені в Україні літаки Ан-148, які використовувала до повномасштабного російського вторгнення.



Водночас, якщо аеропорт Ужгород не відкриють для виконання рейсів з пасажирами, Air Ocean Airlines готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу — здавати літаки разом з екіпажами в оренду іншим авіаперевізникам. За такою схемою зараз працюють українські авіакомпанії SkyUp, "Роза Вітрів", Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine).



Air Ocean Airlines – українська авіакомпанія, створена у 2020 році. Розвивалася як регіональний авіаперевізник з повним сервісом. Компанія запустила рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова, зі Львова до Запоріжжя та Харкова.



Власником Ан-148, на яких літала Air Ocean Airlines, є кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2. 12 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Cyprus Aircraft Leasing 2, які передбачають блокування активів компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines готова відновити польоти з аеропорту Ужгород, що на Закарпатті.Про це повідомив директор авіаперевізника, пише профільне видання avianews, передає "Еспресо.Захід" За його словами, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним. Аеропорт розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО."Аеропорт Ужгород розташований біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", — йдеться в обґрунтуванні авіакомпанії, яке вона направила українській владі.Для польотів авіакомпанія планує використати два розроблені в Україні літаки Ан-148, які використовувала до повномасштабного російського вторгнення.Водночас, якщо аеропорт Ужгород не відкриють для виконання рейсів з пасажирами, Air Ocean Airlines готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу — здавати літаки разом з екіпажами в оренду іншим авіаперевізникам. За такою схемою зараз працюють українські авіакомпанії SkyUp, "Роза Вітрів", Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine).Air Ocean Airlines – українська авіакомпанія, створена у 2020 році. Розвивалася як регіональний авіаперевізник з повним сервісом. Компанія запустила рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова, зі Львова до Запоріжжя та Харкова.Власником Ан-148, на яких літала Air Ocean Airlines, є кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2. 12 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Cyprus Aircraft Leasing 2, які передбачають блокування активів компанії.

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