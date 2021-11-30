У селі на Волині п'яний чоловік влаштував стрілянину з пістолета

У Володимирському районі поліцейські затримали зухвалого хулігана.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 21 червня, до поліції надійшло повідомлення про те, що посеред дня, на вулиці у селі Будятичі, невідомий стріляє із пістолета.На місце направилась слідчо-оперативно група та наряд сектору реагування патрульної поліції.Правоохоронці оперативно встановили, що хуліганські дії вчинив 42-річний житель Нововолинська. Чоловік перебував у стані сп’яніння, результат освідування – 2,23 проміле в крові.У чоловіка вилучили стартовий пістолет, магазин та п’ять набоїв до нього. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.Слідство триває.