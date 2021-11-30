У селі на Волині п'яний чоловік влаштував стрілянину з пістолета
Сьогодні, 11:57
У Володимирському районі поліцейські затримали зухвалого хулігана.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 21 червня, до поліції надійшло повідомлення про те, що посеред дня, на вулиці у селі Будятичі, невідомий стріляє із пістолета.
На місце направилась слідчо-оперативно група та наряд сектору реагування патрульної поліції.
Правоохоронці оперативно встановили, що хуліганські дії вчинив 42-річний житель Нововолинська. Чоловік перебував у стані сп’яніння, результат освідування – 2,23 проміле в крові.
У чоловіка вилучили стартовий пістолет, магазин та п’ять набоїв до нього. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 21 червня, до поліції надійшло повідомлення про те, що посеред дня, на вулиці у селі Будятичі, невідомий стріляє із пістолета.
На місце направилась слідчо-оперативно група та наряд сектору реагування патрульної поліції.
Правоохоронці оперативно встановили, що хуліганські дії вчинив 42-річний житель Нововолинська. Чоловік перебував у стані сп’яніння, результат освідування – 2,23 проміле в крові.
У чоловіка вилучили стартовий пістолет, магазин та п’ять набоїв до нього. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 11:57
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