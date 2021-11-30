У селі на Волині п'яний чоловік влаштував стрілянину з пістолета

У селі на Волині п'яний чоловік влаштував стрілянину з пістолета
У Володимирському районі поліцейські затримали зухвалого хулігана.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 21 червня, до поліції надійшло повідомлення про те, що посеред дня, на вулиці у селі Будятичі, невідомий стріляє із пістолета.

На місце направилась слідчо-оперативно група та наряд сектору реагування патрульної поліції.

Правоохоронці оперативно встановили, що хуліганські дії вчинив 42-річний житель Нововолинська. Чоловік перебував у стані сп’яніння, результат освідування – 2,23 проміле в крові.

У чоловіка вилучили стартовий пістолет, магазин та п’ять набоїв до нього. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
У селі на Волині п'яний чоловік влаштував стрілянину з пістолета

Слідство триває.

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Теги: Волинь, пістолет, поліція, хуліган
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