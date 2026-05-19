Сі Цзіньпін заявив Трампу, що путін може «пошкодувати» про вторгнення в Україну, – ЗМІ

Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом Сполучених Штатів сказав Дональду Трампу, що правитель Росії володимир путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення в Україну.



Про це пише



"За словами кількох джерел, знайомих з оцінкою США саміту в Пекіні минулого тижня, президент Китаю зробив ці коментарі під час широких переговорів, які торкалися України, і включали пропозицію Трампа про співпрацю трьох лідерів у боротьбі з Міжнародним кримінальним судом", - йдеться в повідомленні.



Видання зазначає, що коментарі Сі щодо рішення путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, схоже, зайшли далі, ніж у минулому.



Зокрема, одне джерело видання, знайоме із зустрічами Сі з колишнім президентом США Джо Байденом, сказало, що хоча лідери провели "відверті та прямі" розмови про Росію та Україну, лідер Китаю тоді не давав оцінки путіну та війні.



Ця інформація з'явилася на тлі того, що путін готується до візиту в Китай у вівторок для проведення саміту з Сі, через чотири дні після того, як китайський лідер приймав у себе президента США.



У публікації говориться, що коментар Сі про путіна пролунав на тлі того, як війна Росії проти України через чотири роки переросла в патову ситуацію, особливо з огляду на те, що Київ став ефективно використовувати удари дронів для атак на російські війська та об'єкти.



Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар. Білий дім відмовився від коментарів. Адміністрація Трампа опублікувала в неділю інформаційний бюлетень про саміт у Пекіні, але в ньому не було жодної згадки про розмови щодо Путіна чи війни в Україні.



За словами осіб, обізнаних з ходом переговорів, під час зустрічі на вищому рівні з Сі Цзіньпіном Трамп також висловив думку, що США, Китай і Росія повинні об'єднати зусилля для протидії МКС, зазначивши, що їхні інтереси збігаються.



14 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на закінчення паузи в перемовинах та активізацію дипломатії.



Переговорний процес щодо російсько-української війни майже зупинився з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану в кінці лютого. Очікувана поїздка перемовників Трампа до Києва "після Великодня" так і не відбулася.



Наприкінці квітня Зеленський заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі.



18 травня посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що посилення українських ударів по військових цілях у Росії має змусити Москву переглянути свої розрахунки щодо війни.



Водночас прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія розраховує, що мирні переговори щодо припинення її загарбницької війни проти України відновляться, і що в цьому допоможуть США, заявив прессекретар правителя РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

