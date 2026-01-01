Назвали єдину умову, за якої влада переглянe мобілізаційний вік

Назвали єдину умову, за якої влада переглянe мобілізаційний вік
В Офісі президента заявили, що питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду молоді за кордон наразі навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник керівника Офісу Президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю 24 Каналу.

Зниження віку та заборона виїзду: що вирішили

Питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду чоловіків 18-24 років не на часі.

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається", - зазначив Паліса.

Коли ситуація може змінитися - залежить від фронту.

"Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", - додав він.

Жіноча мобілізація: добровільно і на загальних умовах

Примусового призову жінок також не планують.

"Ні, про мобілізацію жінок зараз не йдеться. Це добровільна справа. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах", - сказав Паліса.

На питання про спрощені чи коротші контракти для жінок він відповів: Міністерство оборони готує програму зі спільними умовами для всіх.

"Умови будуть досить привабливі", - підсумував заступник керівника ОП.

Нагадаємо, схожу позицію раніше висловив і голова Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, мобілізація всіх 18-25-річних знищить майбутнє держави і цілого покоління.

Тим часом міністр економіки Олексій Соболев нагадав: є люди, які перебувають у розшуку або самовільному відлученні та не задіяні ані в економіці, ані в Силах оборони, - і саме цей ресурс потрібно виявляти першим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сі Цзіньпін заявив Трампу, що путін може «пошкодувати» про вторгнення в Україну, – ЗМІ
Сьогодні, 09:57
Назвали єдину умову, за якої влада переглянe мобілізаційний вік
Сьогодні, 09:32
Судитимуть посадовців ТЦК із Прикарпаття, які катували військовозобов’язаних
Сьогодні, 09:16
Волиняни сьогодні прощатимуться з Героєм Петром Козачуком
Сьогодні, 09:00
Удари по Харкову: є загибла та поранені
Сьогодні, 08:42
Медіа
відео
1/8