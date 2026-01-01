Волиняни сьогодні прощатимуться з Героєм Петром Козачуком

Петра Козачука.



Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



О 12:30 - зустріч на вʼїзді в місто.



Коридором шани проведуть жалобний кортеж до будинку, де мешкає родина Захисника: вулиця Рябченюка, 12.



О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Хресто-Возвиженському храмі (вулиця Винниченка).



Чин поховання - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти).



«Вічна памʼять! Щирі співчуття родині», - зазначив міський голова.





Сьогодні, 19 травня, в Нововолинську відбудеться поховання Героя з Литовезької громади

