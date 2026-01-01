Удари по Харкову: є загибла та поранені
Сьогодні, 08:42
Російські загарбники цієї ночі, 19 травня, атакували Харків та передмістя. На жаль, є загибла та постраждалі.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
У селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА загинула жінка 69-річна жінка, ще троє людей постраждали, з них одна дитина.
Пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
У Новобаварському районі міста Харкова зруйнований житловий будинок, виникла пожежа на площі 150 кв.м. Попередньо, постраждали 3 людей. Тривають роботи з гасіння пожежі на розбору завалів.
На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи.
