Гроші «Національного кешбеку» можуть згоріти: до якого числа потрібно використати накопичене

Українцям нагадали про терміни використання коштів, накопичених у межах програми «Національний кешбек». Використати нараховані виплати необхідно до 30 червня 2026 року включно, інакше невитрачені гроші повернуться до державного бюджету.Про це повідомили в Міністерстві економіки України.У відомстві зазначили, що сама програма продовжить діяти у звичному режимі. Користувачі й надалі отримуватимуть компенсації за купівлю товарів українського виробництва, а виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця.Терміни виплат за НацкешбекомКешбек за придбання, зроблені у квітні, українці отримають наприкінці травня — ці кошти також потрібно використати до кінця червня. Водночас виплати за травневі купівлі нарахують уже в липні.У межах програми громадяни можуть отримувати:5% кешбеку — за продукти харчування, аптечні товари, автотовари та продукцію для саду й городу;15% кешбеку — за одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для ремонту, хобі та окремі продукти харчування, зокрема сири, макарони, вівсяну та гречану крупу.Перевірити, чи бере товар участь у програмі, можна через сервіс «Національний кешбек» у застосунку «Дія» або за допомогою сканування штрихкоду.Накопичені кошти дозволяється витратити на:оплату комунальних і поштових послуг;придбання ліків і медичних виробів українського виробництва;купівлю книжок і друкованої продукції;продукти українського виробництва;благодійні внески та підтримку ЗСУ.Щоб долучитися до програми, необхідно оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, підключити її в «Дії» та оплачувати закупи безготівково. Кешбек нараховується лише на товари, які беруть участь у програмі.Нагадаємо, від 1 березня кошти за програмою «Національний кешбек» нараховуватимуть по-новому. Так, єдина ставка 10% замінюється на 5% або 15% залежно від категорії товарів.