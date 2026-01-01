У Володимирі готують масштабну реставрацію костелу Йоакима і Анни: що відомо

У Володимирі триває підготовка до масштабного проєкту реставрації однієї з найстаріших пам’яток міста – костелу Йоакима і Анни.Оскільки проєкт реалізується у співпраці з польською стороною, міський головапровів робочу зустріч із відповідальними представниками та архітекторами, щоб узгодити подальші кроки, інформують у міськраді.До обговорення долучився координатор проєкту від Польської провінції святого Йосипа Ордену Братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Також на зустрічі були присутні автор проєкту, який здійснюватиме авторський нагляд, представник технічного нагляду, керівник ДІКЗ «Стародавній Володимир»(замовник робіт) та начальниця відділу міжнародної діяльності та туризмуПід час переговорів учасники узгодили порядок проведення підготовчих робіт і процес подання документів до міністерства для отримання офіційного дозволу на початок реставрації історичної будівлі.Після зустрічі делегація разом із настоятелем костелу ксьондзомоглянула саму пам’ятку архітектури. Безпосередньо на місці фахівці оцінили теперішній технічний стан будівлі, обговорили її особливості та погодили першочергові етапи майбутньої реставрації.