У Володимирі готують масштабну реставрацію костелу Йоакима і Анни: що відомо
Сьогодні, 08:20
У Володимирі триває підготовка до масштабного проєкту реставрації однієї з найстаріших пам’яток міста – костелу Йоакима і Анни.
Оскільки проєкт реалізується у співпраці з польською стороною, міський голова Ігор Пальонка провів робочу зустріч із відповідальними представниками та архітекторами, щоб узгодити подальші кроки, інформують у міськраді.
До обговорення долучився координатор проєкту від Польської провінції святого Йосипа Ордену Братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель Марек Партика. Також на зустрічі були присутні автор проєкту Остап Василина, який здійснюватиме авторський нагляд, представник технічного нагляду Василь Венгеряк, керівник ДІКЗ «Стародавній Володимир» Володимир Пикалюк (замовник робіт) та начальниця відділу міжнародної діяльності та туризму Катерина Підгурець.
Під час переговорів учасники узгодили порядок проведення підготовчих робіт і процес подання документів до міністерства для отримання офіційного дозволу на початок реставрації історичної будівлі.
Після зустрічі делегація разом із настоятелем костелу ксьондзом Лєшиком Кошлягою оглянула саму пам’ятку архітектури. Безпосередньо на місці фахівці оцінили теперішній технічний стан будівлі, обговорили її особливості та погодили першочергові етапи майбутньої реставрації.
