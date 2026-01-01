Судитимуть посадовців ТЦК із Прикарпаття, які катували військовозобов’язаних

На Івано-Франківщині справу посадовця ТЦК та його підлеглих, які катували військовозобов’язаних, направлено до суду.Про це у телеграмі повідомляє спецпрокуратура Західного регіону.Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника ТЦК та СП і трьох його підлеглих. Їм інкриміновано ч. 3 ст. 127 КК України —Один з епізодів стався вранці 13 серпня 2025 року в місцевій лікарні, де чоловік проходив військово-лікарську комісію. Він відмовився робити флюорографію, після чого прямо в коридорі біля кабінету рентгенографії заступник начальника ТЦК завдав йому щонайменше десять ударів по голові металевим поліцейським жетоном, після чого інший військовослужбовець кілька разів вдарив потерпілого в живіт. Пізніше потерпілого доставили до приміщення ТЦК, де застосували сльозогінний газ і продовжили побиття. Унаслідок цього чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.