Ідентифікували російських військових, які катували мешканців Київщини





Про це йдеться у пресрелізі ОГП, пише



Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни.



За інформацією слідства, навесні 2022 року військові 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ окупували селище Димер на Вишгородщині. На території підприємства “Альфа-Ленд” вони облаштували базу, а в ливарному цеху – місце незаконного утримання цивільних.



До злочину причетний старший офіцер ФСБ, який діяв разом із військовими підрозділу. У період 21-25 березня 2022 року він, достеменно знаючи, що перед ним цивільні, застосовував до них насильство.



Під час допитів людей били руками, ногами та прикладами зброї, змушували стояти на колінах і залякували пострілами. Від них вимагали зізнань у співпраці з українськими військовими.



Такими діями потерпілим завдано сильного фізичного болю та моральних страждань.



Як повідомили у Національній поліції, командування 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС РФ дислокована в Уссурійську Приморського краю.



Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції ідентифікували командира бригади, його заступників по тилу і з військово-політичної роботи, а також начальника штабу. Встановлено, що саме вони організовували дії підрозділів під час окупації та забезпечували функціонування системи контролю над захопленими населеними пунктами.



Під їхнім керівництвом російські військові облаштували катівню у приміщенні площею близько 30 квадратних метрів, де одночасно утримували понад три десятки цивільних чоловіків і жінок різного віку. Загалом через катівню пройшли сотні людей.



Людей утримували в нелюдських умовах: без достатньої кількості їжі та води, без медичної допомоги, у холодному неопалюваному приміщенні. Потерпілих змушували спати на підлозі, користуватися імпровізованим туалетом у присутності інших, системно принижували. Під час так званих "допитів" окупанти били людей руками та прикладами зброї, стріляли поруч із головою, імітуючи розстріли, застосовували електрошокери та погрожували вбивством.



Ключову роль у функціонуванні цієї системи відігравав представник ФСБ РФ – так званий “куратор”, відповідальний запроведення фільтраційних заходів і роботу з цивільним населенням. Фактично саме він організовував і контролював роботу катівні, визначав порядок утримання людей та координував дії військових.



Як інформує портал “Книга катів”, йдеться про підполковника Сергія Олейничука.



Саме він безпосередньо займався так званою “фільтрацією” – допитами полонених, які супроводжувалися катуванням, жорстоким поводженням із цивільним населенням і захопленням заручників. Олейничук міг ухвалювати рішення щодо депортації полонених місцевих мешканців на територію Росії.



Загалом, українські правоохороці задокументували факти незаконного переміщення щонайменше 42 осіб. Цивільних осіб утримували в установах виконання покарань та СІЗО, зокрема в колоніях та ізоляторах Ростовської, Мордовської, Брянської, Смоленської, Пермської, Тульської та Володимирської областей. Частину з них у подальшому вдалося повернути. Проте щонайменше 24 цивільні особи досі залишаються у полоні.



Матеріали щодо Олейничука виділені в окреме провадження. Йому повідомлено про підозру запорушення законів та звичаїв війни, що супроводжувалося жорстоким поводженням із цивільним населенням. Санкція статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.



Окрім того, командир 83-ї бригади, його заступники і начальник штабу безпосередньо причетні до скоєння воєнних злочинів проти цивільного населення під час окупації Вишгородського району.



Це:



Немоляєв Олександр В’ячеславович – полковник, командир 83 окремої десантно-штурмової бигади від 01.2022 по 01.2023. Станом на зараз – командир 106-ї повітрянодесантної дивізії зс рф (в/ч 55599);



Слабцов Віталій Миколайович – полковник, заступник командира 83 окремої десантно-штурмової бригади (в/ч 71289). Станом на 24.03.2022 – загинув;



Іванов Роман Олегович – підполковник, начальник штабу-заступник командира 83 окремої десантно-штурмової бригади – по 01.01.2023. Станом на зараз – полковник, командир 331 парашутно-десантного полку 98 повітрянодесантної дивізії зс рф (в/ч 71211), на посаді з 01.2023;



Васильков Олексій Євгенійович – підполковник, заступник командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади з військово-політичної роботи – по 01.01.2025. Станом на зараз – заступник командира бригади з військово-політичної роботи, в/ч 65451 — 98 повітрянодесантна дивізія ПДВ ЗС РФ, на посаді з 01.2025;



Алікберов Алікбер Джабірович – підполковник, заступник командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади з тилу (в/ч 71289).

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру співробітнику російського ФСБ, причетному до катувань цивільних під час окупації Київської області.

