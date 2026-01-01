Путін не зупиниться на Донбасі і спробує захопити Дніпро та Харків, - Зеленський

володимир путін не зупиниться, якщо отримає Донбас. Наступною спробою буде захоплення обласних центрів - Дніпра та Харкова.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics, передає



Зеленський прокоментував тристоронній переговорний процес щодо завершення війни в Україні, зазначивши, що команда президента США Дональда Трампа, на його думку, не змогла повною мірою зрозуміти вимоги та цілі Росії.



Він припустив, що це могло статися через те, що переговорники Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - проводили значний час у контактах із путіним та його оточенням.



За словами президента, представники США п’ять разів відвідували Москву, тоді як візитів до Києва не було.



Зеленський також зазначив, що краще розуміє психологію російського диктатора та його фактичні воєнні цілі, ніж Білий дім.



Президент України сказав, що путін не зупиниться, якщо отримає Донбас, і спробує захопити інші обласні центри - Дніпро та Харків.



"Ми маємо визнати, що частково американці вважають, що Донбас для нас нічого не означає", - сказав Зеленський.



"Вони не хочуть визнавати, що Путін буде їм брехати і що він може продовжувати окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти путіну", - наголосив президент.



Донбас у центрі переговорів



З початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із Росією.



Головне питання, яке поки не вдалося вирішити - контроль над неокупованими територіями Донбасу.



Росія наполягає на виведенні українських військ, Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту, а США виступають за створення на цих територіях вільної економічної зони.



Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував хід переговорів, заявивши, що Україна та Росія фактично "торгуються" за кілька квадратних кілометрів території.



Тим часом видання The New York Times з посиланням на військових та західну розвідку пише, Путін впевнений, що перемагає на фронті та готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію