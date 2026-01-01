На Волині зустріли звільненого з російського полону 47-річного воїна Василя Луцика

Василя Луцика.



У полоні боєць був рік і 7 місяців, розповіла



Василь приєднався до лав ЗСУ у березні 2024 року, служив у 31 окремій механізованій бригаді на Покровському напрямку на Донеччині.



"2 серпня 2024 року він вже перестав виходити на зв'язок. Був на позиціях, не могли з ним зв'язатися. 15 серпня побачили відео в соцмережах, що він в полоні", — пригадує сестра.



Поки брат був у полоні, сестра написала йому чотири листа. Ці листи, за словами захисника, не дали йому зламатися у російській тюрмі.



З полону в Україну в рамках обміну Василь Луцик повернувся 6 березня 2026 року. Після реабілітації військовослужбовець приїхав у рідне село.



"Василь дуже хотів бути на Великдень вдома. Тут його чекала вся наша велика родина. Він неодружений, розведений, але має 14 братів і сестер. Ми велика сім'я, тримаємось один одного, допомагаємо", — каже Наталія Грицюк.



Що відомо про обмін полоненими 6 березня



Загалом 6 березня з російського полону повернули 300 військовослужбовців і кількох цивільних. Серед тих, хто сьогодні повернувся, є бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.



У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що цей обмін став другим і завершальним етапом обміну полоненими між Україною та РФ зідно досягнутих домовленостей між сторонами на перемовинах у Женеві.



Загалом 6 березня з російського полону повернули 300 військовослужбовців і кількох цивільних. Серед тих, хто сьогодні повернувся, є бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що цей обмін став другим і завершальним етапом обміну полоненими між Україною та РФ зідно досягнутих домовленостей між сторонами на перемовинах у Женеві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію