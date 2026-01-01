У путіна дали нову відповідь щодо Великоднього перемир’я

У Кремлі поки що не прийняли остаточного рішення про можливе Великоднє перемир'я, яке раніше Україна запропонувала РФ.

Про це заявив прес-секретар володимира путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

"(Російський диктатор – ред.) володимир путін поки не приймав рішень про великоднє перемир'я з Україною", - заявив Пєсков.

При цьому у коментарі російському ЗМІ він не дав чіткої відповіді на пропозицію України.

Що відомо про можливе великоднє перемир'я

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень і запропонувала тимчасове припинення вогню як сигнал до ширшого мирного процесу.

Тим часом Кремль відповів на ідею великоднього перемир'я - у Москві заявили, що не вважають таку пропозицію достатньо обґрунтованою.

Зеленський також наголошував: від Росії потрібні інші сигнали - лише слів замало.

Також 3 квітня Зеленський зазначив, що Україна не відкликає свою пропозицію про великоднє перемир'я, попри розмиту відповідь Москви. При цьому він підкреслив, що реакція Москви на пропозицію про великоднє припинення вогню залишилась нечіткою.

Великий обмін та великоднє перемир'я-2025

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна і РФ на Великдень можуть провести великий обмін військовополоненими. За його словами, для здійснення такого обміну буде зроблено все, що потрібно.

Також зазначимо, напередодні Великодня у 2025 році російський диктатор оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке мало тривати трохи понад добу, але повністю бої не припинялися.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Луцької громади Андрія Бондаря
Сьогодні, 15:24
ТОП найкращих шампунів для кучерявого волосся
Сьогодні, 15:00
У путіна дали нову відповідь щодо Великоднього перемир’я
Сьогодні, 14:49
На Волині зустріли звільненого з російського полону 47-річного воїна Василя Луцика
Сьогодні, 14:29
Ідентифікували російських військових, які катували мешканців Київщини
Сьогодні, 13:29
