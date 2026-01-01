У путіна дали нову відповідь щодо Великоднього перемир’я

У Кремлі поки що не прийняли остаточного рішення про можливе Великоднє перемир'я, яке раніше Україна запропонувала РФ.Про це заявив прес-секретар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ"."(Російський диктатор – ред.) володимир путін поки не приймав рішень про великоднє перемир'я з Україною", - заявив Пєсков.При цьому у коментарі російському ЗМІ він не дав чіткої відповіді на пропозицію України.Нагадаємо, раніше президент Українизаявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень і запропонувала тимчасове припинення вогню як сигнал до ширшого мирного процесу.Тим часом Кремль відповів на ідею великоднього перемир'я - у Москві заявили, що не вважають таку пропозицію достатньо обґрунтованою.Зеленський також наголошував: від Росії потрібні інші сигнали - лише слів замало.Також 3 квітня Зеленський зазначив, що Україна не відкликає свою пропозицію про великоднє перемир'я, попри розмиту відповідь Москви. При цьому він підкреслив, що реакція Москви на пропозицію про великоднє припинення вогню залишилась нечіткою.Керівник Офісу президентаповідомив, що Україна і РФ на Великдень можуть провести великий обмін військовополоненими. За його словами, для здійснення такого обміну буде зроблено все, що потрібно.Також зазначимо, напередодні Великодня у 2025 році російський диктатор оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке мало тривати трохи понад добу, але повністю бої не припинялися.