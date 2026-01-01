Підтвердили загибель воїна з Луцької громади Андрія Бондаря





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.



Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!



Про місце, дату та час поховання захисника повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Додому «на щиті» повернеться житель села Кульчин Бондарь Андрій Олександрович (22.12.1994 р.н.), який загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Махновка Курської області російської федерації.Про це повідомили у Луцькій міській раді."Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!Про місце, дату та час поховання захисника повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

