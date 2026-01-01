Підтвердили загибель воїна з Луцької громади Андрія Бондаря
Сьогодні, 15:24
Додому «на щиті» повернеться житель села Кульчин Бондарь Андрій Олександрович (22.12.1994 р.н.), який загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Махновка Курської області російської федерації.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.
Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!
Про місце, дату та час поховання захисника повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників
Сьогодні, 15:46
ТОП найкращих шампунів для кучерявого волосся
Сьогодні, 15:00
У путіна дали нову відповідь щодо Великоднього перемир’я
Сьогодні, 14:49