«Підтримаймо Дмитра щирими словами та обіймами»: з російської неволі повертається воїн з Волині

Неймовірна і радісна новина для всієї Старовижівської громади, з полону повертається у рідне село наш захисник Дмитро Сачик, 1991 р.н. - житель села Седлище, де його з нетерпінням чекають рідні, друзі та всі небайдужі жителі.

"Запрошуємо всіх долучитися до урочистої зустрічі Героя, яка відбудеться 10 квітня близько 12:00 години біля приміщення старостату в центрі села Седлище. Давайте разом зустрінемо нашого захисника з вдячністю, теплом і повагою. Підтримаймо Дмитра своєю присутністю, щирими словами та обіймами", - зазначають у громаді.

