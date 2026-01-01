«Підтримаймо Дмитра щирими словами та обіймами»: з російської неволі повертається воїн з Волині

Неймовірна і радісна новина для всієї Старовижівської громади, з полону повертається у рідне село наш захисник Дмитро Сачик, 1991 р.н. - житель села Седлище, де його з нетерпінням чекають рідні, друзі та всі небайдужі жителі."Запрошуємо всіх долучитися до урочистої зустрічі Героя, яка відбудеться 10 квітня близько 12:00 години біля приміщення старостату в центрі села Седлище. Давайте разом зустрінемо нашого захисника з вдячністю, теплом і повагою. Підтримаймо Дмитра своєю присутністю, щирими словами та обіймами", - зазначають у громаді.