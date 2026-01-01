У ЄС відреагували на розслідування щодо зв’язків Угорщини з РФ: вимагають пояснень





Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо повідомила, що нові деталі розмов між главами МЗС Угорщини та Росії свідчать про те, що угорські вето проти України в ЄС узгоджувалися з Кремлем.



За словами речниці, факти прямої співпраці держави-члена ЄС із країною-агресором є вкрай тривожними, бо це означає активну роботу проти безпеки й інтересів усіх громадян Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити цю проблему під час найближчої зустрічі лідерів держав-членів ЄС.



В інституціях ЄС дуже роздратовані новими фактами про пряму співпрацю уряду Орбана з росіянами. У Брюсселі наголошують, що втручання Москви у внутрішню політику Євросоюзу через один із його урядів є абсолютно неприйнятним.



ЄС прагне продемонструвати Будапешту, що така підривна діяльність матиме наслідки. Офіційні пояснення від угорської сторони очікуються найближчим часом.



Віктор Орбан послідовно виступає проти посилення санкцій ЄС проти Росії та надання матеріальної допомоги Україні. За даними Bloomberg, у жовтні 2025 року він у розмові з Путіним пообіцяв допомагати «будь-яким можливим способом» і назвав Угорщину «мишкою» поруч із «левом»-Москвою.



Нещодавно стало відомо, що угорський уряд підписав із Росією угоду про розширення економічних, торговельних, енергетичних і культурних зв’язків.



Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів також оприлюднив нові записи телефонних розмов між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.



Розмови охоплюють період із грудня 2023-го до серпня 2025 року і показують, що Сіярто не просто обмінювався інформацією, а системно погоджував кроки Угорщини, використовуючи їх на користь Кремля.



За даними журналістів, Сіярто регулярно інформував Лаврова про хід внутрішніх дискусій у ЄС, зокрема, щодо енергетичної політики, механізмів санкцій і переговорів про вступ України до ЄС. В одній із розмов він навіть погодився надіслати російській стороні документ, який стосувався мовного питання в українських регіонах, де проживають нацменшини, пояснюючи це як «не проблему».



Також Сіярто обіцяв Лаврову документ щодо вступу України до ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЄС вимагає від уряду Угорщини негайних пояснень через оприлюднення розслідування, яке підтверджує координацію дій Будапешта з Москвою, пише «Європейська правда» Головна речниця Європейської комісіїповідомила, що нові деталі розмов між главами МЗС Угорщини та Росії свідчать про те, що угорські вето проти України в ЄС узгоджувалися з Кремлем.За словами речниці, факти прямої співпраці держави-члена ЄС із країною-агресором є вкрай тривожними, бо це означає активну роботу проти безпеки й інтересів усіх громадян Євросоюзу. Президентка Єврокомісіїпланує обговорити цю проблему під час найближчої зустрічі лідерів держав-членів ЄС.В інституціях ЄС дуже роздратовані новими фактами про пряму співпрацю уряду Орбана з росіянами. У Брюсселі наголошують, що втручання Москви у внутрішню політику Євросоюзу через один із його урядів є абсолютно неприйнятним.ЄС прагне продемонструвати Будапешту, що така підривна діяльність матиме наслідки. Офіційні пояснення від угорської сторони очікуються найближчим часом.Віктор Орбан послідовно виступає проти посилення санкцій ЄС проти Росії та надання матеріальної допомоги Україні. За даними Bloomberg, у жовтні 2025 року він у розмові з Путіним пообіцяв допомагати «будь-яким можливим способом» і назвав Угорщину «мишкою» поруч із «левом»-Москвою.Нещодавно стало відомо, що угорський уряд підписав із Росією угоду про розширення економічних, торговельних, енергетичних і культурних зв’язків.Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів також оприлюднив нові записи телефонних розмов між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та главою МЗС РосіїРозмови охоплюють період із грудня 2023-го до серпня 2025 року і показують, що Сіярто не просто обмінювався інформацією, а системно погоджував кроки Угорщини, використовуючи їх на користь Кремля.За даними журналістів, Сіярто регулярно інформував Лаврова про хід внутрішніх дискусій у ЄС, зокрема, щодо енергетичної політики, механізмів санкцій і переговорів про вступ України до ЄС. В одній із розмов він навіть погодився надіслати російській стороні документ, який стосувався мовного питання в українських регіонах, де проживають нацменшини, пояснюючи це як «не проблему».Також Сіярто обіцяв Лаврову документ щодо вступу України до ЄС.

