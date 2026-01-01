У центрі Луцька тимчасово призупинять рух транспорту через хресну ходу
Сьогодні, 18:51
10 квітня в Луцьку від Старого міста до центру тимчасово призупинять рух громадського й приватного транспорту у зв'язку з проведенням хресної ходи вірян.
Про це попередили в розпорядженні Луцького міського голови., пише Суспільне.
Хресна хода розпочнеться об 11:00 від Хрестовоздвиженської церкви на вулиці Данила Галицького, 2 та рухатиметься вулицею Лесі Українки колоною до кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста.
Священники та віряни Православної церкви України під час хресної ходи рухатимуться вулицями: Данила Галицького, майдан Братський міст, Лесі Українки і Градний Узвіз.
Довідково: як повідомили на сайті Волинської єпархії Православної церкви України, хресна хода, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл — це богослужіння просто неба, що символічно відтворює шлях Ісуса Христа на Голгофу.
Про це попередили в розпорядженні Луцького міського голови., пише Суспільне.
Хресна хода розпочнеться об 11:00 від Хрестовоздвиженської церкви на вулиці Данила Галицького, 2 та рухатиметься вулицею Лесі Українки колоною до кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста.
Священники та віряни Православної церкви України під час хресної ходи рухатимуться вулицями: Данила Галицького, майдан Братський міст, Лесі Українки і Градний Узвіз.
Довідково: як повідомили на сайті Волинської єпархії Православної церкви України, хресна хода, яку очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл — це богослужіння просто неба, що символічно відтворює шлях Ісуса Христа на Голгофу.
