На Волині досі розшукують жінку, яка зникла десять років тому
Сьогодні, 19:01
Поліцейські розшукують 43-річну уродженку Маневич.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Ківерці) встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої Рейкіної Надії Петрівни, 18.04.1982 року народження, уродженки Маневич.
Рідні втратили звʼязок із жінкою більше 10 років тому. Де вона перебуває зараз - невідомо.
"Якщо вам відомо щось про розшукувану - просимо повідомити за телефонами: +380 50 978 6838 або на лінію 102", - наголошують у поліції.
Фото жінки, зроблене близько 10-15 років тому.
