На Волині досі розшукують жінку, яка зникла десять років тому

Поліцейські розшукують 43-річну уродженку Маневич.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Ківерці) встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої, 18.04.1982 року народження, уродженки Маневич.Рідні втратили звʼязок із жінкою більше 10 років тому. Де вона перебуває зараз - невідомо."Якщо вам відомо щось про розшукувану - просимо повідомити за телефонами: +380 50 978 6838 або на лінію 102", - наголошують у поліції.Фото жінки, зроблене близько 10-15 років тому.