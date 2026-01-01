На Волині досі розшукують жінку, яка зникла десять років тому

Поліцейські розшукують 43-річну уродженку Маневич.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Ківерці) встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої Рейкіної Надії Петрівни, 18.04.1982 року народження, уродженки Маневич. 

Рідні втратили звʼязок із жінкою більше 10 років тому. Де вона перебуває зараз - невідомо.

"Якщо вам відомо щось про розшукувану - просимо повідомити за телефонами: +380 50 978 6838 або на лінію 102", - наголошують у поліції.

Фото жінки, зроблене близько 10-15 років тому.


