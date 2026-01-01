Дощ і заморозки на Великдень: коли потепліє у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 16:46
Цьогорічне Воскресіння Господнє, яке православні християни відзначають 12 квітня, навряд порадує справжнім весняним теплом волинян. Замість сонячної погоди синоптики прогнозують дощ та заморозки.
Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На Великдень, у неділю, 12 квітня очікується хмарна погода з проясненням, вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень буде невеликий дощ по усій області. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.
Вночі синоптики прогнозують заморозки у повітрі від 0 до -3 градусів, проте вдень позначки термометрів піднімуться до 9-12 градусів вище нуля.
Потепління синоптики прогнозують з 14-15 квітня.
