Дощ і заморозки на Великдень: коли потепліє у Луцьку та на Волині

Цьогорічне Воскресіння Господнє, яке православні християни відзначають 12 квітня, навряд порадує справжнім весняним теплом волинян. Замість сонячної погоди синоптики прогнозують дощ та заморозки.

Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На Великдень, у неділю, 12 квітня очікується хмарна погода з проясненням, вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень буде невеликий дощ по усій області. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Вночі синоптики прогнозують заморозки у повітрі від 0 до -3 градусів, проте вдень позначки термометрів піднімуться до 9-12 градусів вище нуля.

Потепління синоптики прогнозують з 14-15 квітня.

