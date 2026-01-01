В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників





Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



За даними, росія отримала під час обміну 41 тіло.



Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб.



Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

