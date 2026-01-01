Посадовця «Укрзалізниці» затримали на хабарі у $100000

Правоохоронці затримали заступника директора Департаменту екологічної безпеки «Укрзалізниці» на отриманні хабаря.

Про це повідомили Нацполіція, ДБР та генпрокурор Руслан Кравченко, пише Громадське.

За даними слідства, до посадовця звернувся представник підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині.

Питання стосувалося оформлення документів для демонтажу або перенесення резервної об’їзної колії, яка залишалася на балансі «Укрзалізниці», але проходила через території родовища і заважала розширенню виробництва.

«Схема була продумана: спочатку ініціювати “сезонний об'їзд”, щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім — демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру», — розповів генпрокурор.

За даними слідства, посадовець УЗ запевнив, що зможе допомогти з отриманням дозволу на демонтаж коштом «Укрзалізниці», але вимагав за це 100 тисяч доларів.

Він запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «Укрзалізниці», Мінінфраструктури й профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці.

За роботу вимагав готівку наперед. Щоб підтвердити свої «зобов’язання», він пообіцяв надати розписку про отримання грошей.

Посадовця затримали 8 квітня після отримання всієї суми — 100 тисяч доларів (еквівалент близько 4,4 млн грн) — та надання розписки.
Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовцем. Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До суду подано клопотання про взяття його під варту.
