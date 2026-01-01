Розклад святкових богослужінь у церквах Луцька на Велику суботу та Великдень









Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)

11 квітня: Велика субота



07:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;

12:00–19:00 – освячення пасок (кожні 20–30 хв);

23:30 – Полуношниця.



12 квітня: Воскресіння Христове



00:00 – рання, літургія та освячення пасхальних принесень;

13:00 – вечірня.



Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)

11 квітня: Велика субота



07:00 – літургія (сповідь, причастя);

09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;

12:00–21:00 – освячення пасхальних страв;

23:20 – Опівнічна.



12 квітня: Воскресіння Христове



00:00 – Хресний хід навколо храму, рання, літургія, освячення пасхальних страв;

07:30 – літургія, освячення пасхальних страв у нижньому храмі;

17:00 – вечірня.



Луцький монастир Святого Василія Великого УГКЦ (вул. Карпенка-Карого, 5)

11 квітня: Велика субота



09:00 – служба Божа;

15:00–20:00 – благословення пасок та інших страв (кожні 30 хв);



12 квітня: Воскресіння Христове



08:00 – утреня;

09:00 – служба Божа, освячення пасок;

11:00 – служба Божа, освячення пасок.



Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)

11 квітня: Велика субота



08:00 – літургія;

12:00–20:00 – освячення пасок (кожні 2 години);

23:30 – нічна служба.



12 квітня: Воскресіння Христове



00:00–04:00 – нічна служба.



У неділю, 12 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Луцька.

