Розклад святкових богослужінь у церквах Луцька на Велику суботу та Великдень
Сьогодні, 11:08
У неділю, 12 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Луцька.
Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)
11 квітня: Велика субота
07:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
12:00–19:00 – освячення пасок (кожні 20–30 хв);
23:30 – Полуношниця.
12 квітня: Воскресіння Христове
00:00 – рання, літургія та освячення пасхальних принесень;
13:00 – вечірня.
Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)
11 квітня: Велика субота
07:00 – літургія (сповідь, причастя);
09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;
12:00–21:00 – освячення пасхальних страв;
23:20 – Опівнічна.
12 квітня: Воскресіння Христове
00:00 – Хресний хід навколо храму, рання, літургія, освячення пасхальних страв;
07:30 – літургія, освячення пасхальних страв у нижньому храмі;
17:00 – вечірня.
Луцький монастир Святого Василія Великого УГКЦ (вул. Карпенка-Карого, 5)
11 квітня: Велика субота
09:00 – служба Божа;
15:00–20:00 – благословення пасок та інших страв (кожні 30 хв);
12 квітня: Воскресіння Христове
08:00 – утреня;
09:00 – служба Божа, освячення пасок;
11:00 – служба Божа, освячення пасок.
Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)
11 квітня: Велика субота
08:00 – літургія;
12:00–20:00 – освячення пасок (кожні 2 години);
23:30 – нічна служба.
12 квітня: Воскресіння Христове
00:00–04:00 – нічна служба.
Вибір редактора
Останні новини
Розклад святкових богослужінь у церквах Луцька на Велику суботу та Великдень
Сьогодні, 11:08
Картопля для ветеранів: на Волині безплатно роздають насіннєву бульбу ветеранам і родинам військових
Сьогодні, 10:43
Росія до кінця року планує збільшити свої війська безпілотних систем до 165 тисяч осіб, – Сирський
Сьогодні, 10:03