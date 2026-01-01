Розклад святкових богослужінь у церквах Луцька на Велику суботу та Великдень

У неділю, 12 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень.

ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Луцька.

Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)
11 квітня: Велика субота

07:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
12:00–19:00 – освячення пасок (кожні 20–30 хв);
23:30 – Полуношниця.

12 квітня: Воскресіння Христове

00:00 – рання, літургія та освячення пасхальних принесень;
13:00 – вечірня.

Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)
11 квітня: Велика субота

07:00 – літургія (сповідь, причастя);
09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;
12:00–21:00 – освячення пасхальних страв;
23:20 – Опівнічна.

12 квітня: Воскресіння Христове

00:00 – Хресний хід навколо храму, рання, літургія, освячення пасхальних страв;
07:30 – літургія, освячення пасхальних страв у нижньому храмі;
17:00 – вечірня.

Луцький монастир Святого Василія Великого УГКЦ (вул. Карпенка-Карого, 5)
11 квітня: Велика субота

09:00 – служба Божа;
15:00–20:00 – благословення пасок та інших страв (кожні 30 хв);

12 квітня: Воскресіння Христове

08:00 – утреня;
09:00 – служба Божа, освячення пасок;
11:00 – служба Божа, освячення пасок.

Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)
11 квітня: Велика субота

08:00 – літургія;
12:00–20:00 – освячення пасок (кожні 2 години);
23:30 – нічна служба.

12 квітня: Воскресіння Христове

00:00–04:00 – нічна служба.

