Жителі двох громад Волині зібрали 300 пасок для військових із 9 підрозділів





Також захисникам повезли маскувальні сітки, розповіла Лариса Новосад. З її слів, усе зібране повезуть двома машинами і причіпом.



"В кожному ящичку є пасочка, засоби гігієни, кава, чай. Ці речі ми відправлятимемо із маскувальними сітками, наборами, з пакунками теплими, які постійно вантажаться у нашому волонтерському центрі. Також поїде генератор на 21 бригаду", — сказала волонтерка.



Як розповіла працівниця Городищенської сільради Надія Шадловська, до збору пасок і допомоги для захисників долучилися усі старостинські округи: "Комунальні заклади наші об’єдналися – школи, садочки, культура і приносили люди, які проживають на території громади".



Зібрана перед Великоднем допомога їде у 9 підрозділів – 21, 92, 14, 100, 54, 110 і 141 бригадам, а також 11 і 15 прикордонним загонам.

