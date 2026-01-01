Жителі двох громад Волині зібрали 300 пасок для військових із 9 підрозділів

Жителі Городищенської громади і села Гайове Ківерцівської громади на Волині до Великодня зібрали для військових 9 підрозділів 300 пасок.

Також захисникам повезли маскувальні сітки, розповіла Суспільному керівниця благодійного фонду "Старе місто" Лариса Новосад. З її слів, усе зібране повезуть двома машинами і причіпом.

"В кожному ящичку є пасочка, засоби гігієни, кава, чай. Ці речі ми відправлятимемо із маскувальними сітками, наборами, з пакунками теплими, які постійно вантажаться у нашому волонтерському центрі. Також поїде генератор на 21 бригаду", — сказала волонтерка.

Як розповіла працівниця Городищенської сільради Надія Шадловська, до збору пасок і допомоги для захисників долучилися усі старостинські округи: "Комунальні заклади наші об’єдналися – школи, садочки, культура і приносили люди, які проживають на території громади".
Зібрана перед Великоднем допомога їде у 9 підрозділів – 21, 92, 14, 100, 54, 110 і 141 бригадам, а також 11 і 15 прикордонним загонам.

Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ідентифікували російських військових, які катували мешканців Київщини
Сьогодні, 13:29
Путін не зупиниться на Донбасі і спробує захопити Дніпро та Харків, - Зеленський
Сьогодні, 12:42
Жителі двох громад Волині зібрали 300 пасок для військових із 9 підрозділів
Сьогодні, 12:10
Посадовця «Укрзалізниці» затримали на хабарі у $100000
Сьогодні, 11:44
Розклад святкових богослужінь у церквах Луцька на Велику суботу та Великдень
Сьогодні, 11:08
