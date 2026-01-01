Картопля для ветеранів: на Волині безплатно роздають насіннєву бульбу ветеранам і родинам військових





Як розповів Анатолій Аршулік, людям видають по 100 кілограмів бульби німецької та голландської селекції.



Отримати насіння приїхав 29-річний ветеран Василь Курінний. Чоловік розповів, що на початку повномасштабного вторгнення повернувся з Польщі та долучився до служби у 25-й повітряно-десантній бригаді. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку він зазнав поранення.



"Під час виконання завдання на Бахмутському напрямку винищувач вилетів і вдарив по наших позиціях, отримав осколкове поранення у ногу", — каже Василь Курінний.



З його слів, господарством раніше не займався, однак планує садити картоплю разом із родиною.



"Я не сильно такий господар, але у мене сестра хоче. І родина у нас велика. Будемо займатися", — говорить ветеран.



Також по насіннєву картоплю приїхав житель Торчина Михайло Дмитрук. Його брат Віктор загинув у 2022 році під Бахмутом.



"Приємно, звичайно, що допомагають трохи військовим", — каже чоловік.



Батько військовослужбовця Микола Куліш розповів, що його син служить із 2014 року. За його словами, оновлення насіннєвої картоплі важливе для врожаю.



"Немає кому допомагати, так що сам, але садимо… Картоплю, кажуть, що треба завжди оновлювати, бо кращий урожай родить", — говорить він.

Ще один ветеран, Володимир Замелюк, дізнався про видачу через соцмережі.



"У групу скинули, що дають ветеранам картоплю. Думаю, посаджу цей рік. Не садив уже 5 років", — каже чоловік.



Він додає, що вважає таку ініціативу важливою підтримкою.



"Оцінюю, що дуже добре роблять, стараються допомогти військовим. Хто поранений, хто ще не зможе тої картоплі посадити — буде мати, що їсти", — говорить ветеран.



За словами Анатолія Аршуліка, господарство спеціалізується на картоплярстві. Раніше насіння постачали, зокрема, на Херсонщину, однак після руйнування гідроспоруд і проблем із поливом попит там зменшився.



"Ми маємо таку можливість і хочемо, щоб наші земляки мали хороше, якісне насіння", — каже фермер.



Наразі видача насіннєвої картоплі відбувається у кількох населених пунктах, зокрема в Усичах, Буянах, Торчині та Рожищах.



"Ми видаємо по двох локаціях… Якщо звертаються військовослужбовці з інших сіл — теж видаємо. Списки нам готували старости", — додає Анатолій Аршулік.



За попередніми підрахунками, допомогу вже отримали близько 300 родин військовослужбовців і ветеранів. Загалом людям передали орієнтовно 30 тонн насіннєвої картоплі.



