Росія до кінця року планує збільшити свої війська безпілотних систем до 165 тисяч осіб, – Сирський





Про це повідомив головком, пише



"Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав... Так, у березні порівняно з лютим зріс на 29% показник загальних втрат особового складу ворога, завданих нашими підрозділами безпілотних систем", - йдеться в повідомленні.



За словами головкома, у середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тисяч бойових завдань.



"При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого. Це понад 150 тисяч. Окремо хотів би виділити зростання ефективності наших засобів Middle Strike. Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км). Уражено 143 об'єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об'єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого", – заявив Сирський.



При цьому він додав, що, за даними розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести цю цифру до 165,5 тисячі.



"Тому ми не маємо права зупинятися у цьому вирішальному протистоянні. Триває подальша розбудова підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ ЗСУ", – підсумував Сирський.

