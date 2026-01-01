З російського полону вдома зустріли 41- річного волинянина Василя Мартинюка
Сьогодні, 09:48
8 квітня на Камінь-Каширщині зустріли звільненого з російського полону 41-річного військовослужбовця Василя Мартинюка.
Боєць був у полоні 20 місяців, розповіла Суспільному його сестра Альона Мартинюк.
Василь служив з квітня 2024 року у одній з штурмових бригад ЗСУ. В червні того ж року рідні дізналися, що він зник безвісти під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.
"Потім аж у вересні 2024 року нам прийшло сповіщення, що Василь у полоні. Ми усі на нього чекали, і я, і брат", — говорить сестра звільненого з полону захисника.
До мобілізації Василь працював на будівництві. Після 20 місяців полону військовослужбовець проходив реабілітацію. В Україну він повернувся в рамках обміну, який відбувся 6 березня.
Що відомо про обмін полоненими 6 березня
Загалом 6 березня з російського полону повернули 300 військовослужбовців і кількох цивільних. Серед тих, хто сьогодні повернувся, є бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що цей обмін став другим і завершальним етапом обміну полоненими між Україною та РФ зідно досягнутих домовленостей між сторонами на перемовинах у Женеві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
