З російського полону вдома зустріли 41- річного волинянина Василя Мартинюка

8 квітня на Камінь-Каширщині зустріли звільненого з російського полону 41-річного військовослужбовця Василя Мартинюка.

Боєць був у полоні 20 місяців, розповіла Суспільному його сестра Альона Мартинюк.

Василь служив з квітня 2024 року у одній з штурмових бригад ЗСУ. В червні того ж року рідні дізналися, що він зник безвісти під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.

"Потім аж у вересні 2024 року нам прийшло сповіщення, що Василь у полоні. Ми усі на нього чекали, і я, і брат", — говорить сестра звільненого з полону захисника.

До мобілізації Василь працював на будівництві. Після 20 місяців полону військовослужбовець проходив реабілітацію. В Україну він повернувся в рамках обміну, який відбувся 6 березня.

Що відомо про обмін полоненими 6 березня
Загалом 6 березня з російського полону повернули 300 військовослужбовців і кількох цивільних. Серед тих, хто сьогодні повернувся, є бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що цей обмін став другим і завершальним етапом обміну полоненими між Україною та РФ зідно досягнутих домовленостей між сторонами на перемовинах у Женеві.
