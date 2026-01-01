Попри «кусючі» ціни: лучани штурмують ринок перед святами

Попри «кусючі» ціни: лучани штурмують ринок перед святами
До Великодня залишаються лічені дні, і на ринках Луцька вже справжній ажіотаж. Попри похмуру погоду, сотні містян прийшли скупитися до святкового столу.

Журналісти телеканалу «Конкурент Волинь» у програмі «Базарний день» з’ясували, які продукти розлітаються найшвидше та скільки доведеться викласти за домашні делікатеси.

Найбільшим попитом традиційно користуються м’ясні вироби: копчений бочок коштує близько 400–450 гривень за кілограм, домашня ковбаса – від 350 до 420 гривень, печена – до 450 гривень. Популярною залишається і філейка.

Не менш активно купують і хрін – один із символів великоднього кошика. За літр домашнього продукту просять до 300 гривень, і попит на нього, кажуть продавці, не падає. Водночас дешевші варіанти можна знайти від 35 гривень.

Ціни на яйця дещо знизилися – їх продають по 75–80 гривень за десяток. Також активно беруть сир, молочні продукти, сметану та інгредієнти для випічки паски.

Попри високі ціни, покупці зізнаються: до свята все одно намагаються придбати необхідне. Водночас багато хто економить і купує лише найнеобхідніше — невеликі порції м’яса та базові продукти для освячення.

«Ціни кусаються, але що зробиш – свято є свято», – кажуть лучани.

Точно підрахувати, скільки цьогоріч коштує великодній стіл, люди не можуть, адже закупи роблять поступово. Однак навіть базовий набір продуктів обходиться у кількасот гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Попри «кусючі» ціни: лучани штурмують ринок перед святами
Сьогодні, 08:20
Сьогодні, 07:15
Сьогодні, 05:17
Сьогодні, 03:11
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8