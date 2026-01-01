Попри «кусючі» ціни: лучани штурмують ринок перед святами





Журналісти телеканалу



Найбільшим попитом традиційно користуються м’ясні вироби: копчений бочок коштує близько 400–450 гривень за кілограм, домашня ковбаса – від 350 до 420 гривень, печена – до 450 гривень. Популярною залишається і філейка.



Не менш активно купують і хрін – один із символів великоднього кошика. За літр домашнього продукту просять до 300 гривень, і попит на нього, кажуть продавці, не падає. Водночас дешевші варіанти можна знайти від 35 гривень.



Ціни на яйця дещо знизилися – їх продають по 75–80 гривень за десяток. Також активно беруть сир, молочні продукти, сметану та інгредієнти для випічки паски.



Попри високі ціни, покупці зізнаються: до свята все одно намагаються придбати необхідне. Водночас багато хто економить і купує лише найнеобхідніше — невеликі порції м’яса та базові продукти для освячення.



«Ціни кусаються, але що зробиш – свято є свято», – кажуть лучани.



Точно підрахувати, скільки цьогоріч коштує великодній стіл, люди не можуть, адже закупи роблять поступово. Однак навіть базовий набір продуктів обходиться у кількасот гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Великодня залишаються лічені дні, і на ринках Луцька вже справжній ажіотаж. Попри похмуру погоду, сотні містян прийшли скупитися до святкового столу.Журналісти телеканалу «Конкурент Волинь» у програмі «Базарний день» з’ясували, які продукти розлітаються найшвидше та скільки доведеться викласти за домашні делікатеси.Найбільшим попитом традиційно користуються м’ясні вироби: копчений бочок коштує близько 400–450 гривень за кілограм, домашня ковбаса – від 350 до 420 гривень, печена – до 450 гривень. Популярною залишається і філейка.Не менш активно купують і хрін – один із символів великоднього кошика. За літр домашнього продукту просять до 300 гривень, і попит на нього, кажуть продавці, не падає. Водночас дешевші варіанти можна знайти від 35 гривень.Ціни на яйця дещо знизилися – їх продають по 75–80 гривень за десяток. Також активно беруть сир, молочні продукти, сметану та інгредієнти для випічки паски.Попри високі ціни, покупці зізнаються: до свята все одно намагаються придбати необхідне. Водночас багато хто економить і купує лише найнеобхідніше — невеликі порції м’яса та базові продукти для освячення.«Ціни кусаються, але що зробиш – свято є свято», – кажуть лучани.Точно підрахувати, скільки цьогоріч коштує великодній стіл, люди не можуть, адже закупи роблять поступово. Однак навіть базовий набір продуктів обходиться у кількасот гривень.

