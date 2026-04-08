Україна досі не отримала F-16 від Норвегії, обіцяні ще в 2023 році





Шість бортів, що мали підсилити українське небо цієї зими, все ще перебувають на технічному обслуговуванні, пише



Джерело медіа повідомило журналістам, що літаки вкрай необхідні саме зараз, оскільки війна перебуває у переломній точці. Частина норвезьких винищувачів надійшла у розібраному стані — «у ящиках», і країна могла б докласти більше зусиль для їх збирання. Ця затримка коштує життів, адже додаткова авіація могла б ефективніше захищати інфраструктуру від російських дронів та ракет.



Ситуація викликала обурення в норвезькому парламенті. Голова комітету із закордонних справ та оборони Петер Фрьоліх назвав це «скандалом», зазначивши, що більшість громадян вважали літаки вже переданими. Він висловив розчарування темпами роботи уряду та відсутністю контролю за тим, чи справді найбільша військова допомога Норвегії приносить користь на фронті.



Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік підтвердив, що літаки наразі проходять підготовку на заводі SABENA у Бельгії. Він пояснив, що право власності на борти передали Україні ще у 2024–2025 роках, проте їхній технічний стан потребує тривалого відновлення. Сандвік також визнав, що 32 найкращі норвезькі F-16 раніше продали Румунії, а Україні вирішили віддати літаки, які потребують значного ремонту, оскільки це «краще, ніж нічого». На відміну від Данії і Нідерландів, Норвегія зняла свої F-16 з озброєння раніше, тому не змогла відправити їх одразу в робочому стані.



Бельгія теж досі не поставила Україні жодного з 30 запланованих винищувачів F-16, які обіцялала два роки тому,

Основною причиною затримки називають необхідність спочатку задовольнити власні оборонні потреби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію