Чому знову відключають світло у квітні: в «Укренерго» назвали 6 головних причин

У квітні напередодні Великодня до України знову повернулися графіки відключення світла.

В «Укренерго» пояснили, чим це зумовлено.

Причина відключень — та сама, що й взимку: дефіцит потужності в енергосистемі, зумовлений наслідками російських обстрілів. Однак, порівняно із ситуацією в холодну пору року, нинішні відключення мають свою специфіку.

6 факторів, що впливають на дефіцит електрики

Похолодання

Опалювальний сезон багато де вже завершився, але через похолодання українці масово вмикають обігрівачі. Це — суттєве додаткове навантаження на енергосистему.

Ремонти на АЕС

Навесні починають відключатись для здійснення планових ремонтів енергоблоки атомних електростанцій. Календар ремонтних робіт залежить від циклу відпрацювання ядерного палива і складається заздалегідь. Відповідно доступна потужність внутрішньої генерації в енергосистемі зменшується.

Знижується рівень генерації на ТЕЦ

В «Укренерго» нагадали, що після завершення опалювального сезону відчутно знижується рівень генерації на ТЕЦ. Тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію окремо — без технологічного циклу нагрівання води в системах централізованого опалення.

Менший імпорт

Обсяги закупівлі електроенергії з ЄС навесні нижчі, ніж взимку, через різницю цін на українському та європейському ринках.

Пастка сонячної генерації

Навесні суттєво зростає ефективність роботи сонячних електростанцій. Тому в ясну погоду вдень в енергосистемі може виникати надлишок потужності. Щойно сонце сідає (у вечірні піки), генерація різко падає, а споживання зростає. Саме тому графіки найчастіше застосовують увечері.

Нові атаки РФ

Крім того, Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, завдаючи шкоди як об’єктам генерації, так і мережам передачі та розподілу електроенергії.

Як допомогти енергосистемі?

В «Укренерго» наголошують: тривалість відключень безпосередньо залежить від нашої ощадливості. Енергетики просять:

Перенести роботу потужних приладів (пральні машини, бойлери) на нічні години.

Обмежувати споживання у пікові періоди (від 19:00 до 22:00).

Вимкнути зайве освітлення та прилади, якими не користуєтесь.

