Кордон з Білоруссю: чи оформлюють волиняни спецдозволи на перебування в прикордонні





Про це Маргарита Вершиніна.



Волиняни, які живуть у прикордонні з Білоруссю, про спецдозволи



На хуторі Крива Нива Самарівської громади розташовані від кордону з Білоруссю на відстані не більше одного кілометра три хати, розповів голова громади Микола Маргес. Посадовець каже: всі, хто проживає і веде господарство на земельних ділянках шириною 1 кілометр вздовж лінії кордону з Республікою Білорусь, мають отримати спецдозвіл.



«Отут корчи і не видно, а там вже територія Білорусі. В цю кілометрову зону найбільше в нас попадає село Козовата, а також хутір Крива Нива. Це там, де знаходяться житлові будинки. Це не значить, що усі будинки входять у цю зону, але декілька будинків є», — говорить голова громади.



Обійстя Ніни Бігун розташоване в межах спеціального прикордонного контролю.



«Уже 78-й рік як народилася — так і живу. Живемо, дочка помагає мені, та й всьо. А во кури, а во два собаки, два коти — і всьо. Нігде нема нікого. В нас дві хати тільки тут, живемо, ще одная жінка. Так і живемо три душі», — сказала волинянка.



У селі Козовата проживає 82-річна Ганна Тарасюк. Від її городу до державного кордону — менше кілометра.



«Раньше родюча тут земля була. Тута во міндобрива колись возили, а тепер все заросло. Тут осьо поле було, і пай гонде на місці тут, а топіро нема, щоб отам побачили, яка чарута росте», — розповіла пенсіонерка.



Жителька Козоватої Галина Алексейчик про нові спецдозволи чула, але її сім'я їх ще не має. «Візьмемо паспорт, візьмемо документи на хату і підемо виробимо тиї документи», — додала жінка.



Загалом у Самарівській громаді є 19 сіл: усі вони протягнулися вздовж українсько-білоруського кордону на 30 кілометрів, розповів голова Микола Маргес. З його слів, в Козоваті зареєстровано 80 людей, а в хуторі Крива Нива — 15 людей.



Сім'я Ніни Оніщук в п'ятикілометровій прикордонній смузі, але господарюють Оніщуки на землі, яка розташована близько державного кордону.



«Городи всі наші там, і паї всі наші там в кілометровій зоні. Ми ще зробимо документи, скажуть, зайдемо, напишемо заяву і зробимо ще одні документи. Це нема проблем», — сказала жінка.



Спецрежим у кілометровій зоні: як оформити документи



Спеціальний прикордонний режим, перебування на якому потребує нового документа, встановили 17 серпня. Раніше отримані дозволи в межах 5-кілометрової смуги залишаються чинними, проте вони не дають права на вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування та проведення робіт у кілометровій зоні, не пов'язаних охороною та обороною кордону.



Дозвіл видають у Волинському прикордонному загоні, каже речниця Маргарита Вершиніна. Для цього потрібно написати заяву та додати копії паспортів, реєстрацію місця проживання, документи про право власності на земельну ділянку.



Для людей, котрі не проживають у кілометровій зоні, також потрібно вказати місце і географічні координати перебування.



Зі слів Маргарити Вершиніної, для суб'єктів господарювання встановлені окремі вимоги.



«Для того, аби в'їжджати, проводити роботи або перебувати в кілометровій зоні, вони повинні вказати і підтвердити мету здійснення цієї діяльності, а також на пізніше ніж за 24 години повідомити прикордонний підрозділ на ділянці, якого будуть здійснюватися роботи або будуть перебувати, із вказанням мети, місця а також групи осіб, які будуть здійснювати цю діяльність», — додала вона.



На Волині в кілометровій смузі від державного кордону, додала Маргарита Вершиніна, розташовані 7 населених пунктів у трьох громадах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на кінець вересня волинські прикордонники видали видали 11 спецдозволів на перебування в зоні спеціального прикордонного режиму вздовж лінії державного кордону з Білоруссю. Прийом документів триває.Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загонуНа хуторі Крива Нива Самарівської громади розташовані від кордону з Білоруссю на відстані не більше одного кілометра три хати, розповів голова громади. Посадовець каже: всі, хто проживає і веде господарство на земельних ділянках шириною 1 кілометр вздовж лінії кордону з Республікою Білорусь, мають отримати спецдозвіл.«Отут корчи і не видно, а там вже територія Білорусі. В цю кілометрову зону найбільше в нас попадає село Козовата, а також хутір Крива Нива. Це там, де знаходяться житлові будинки. Це не значить, що усі будинки входять у цю зону, але декілька будинків є», — говорить голова громади.Обійстярозташоване в межах спеціального прикордонного контролю.«Уже 78-й рік як народилася — так і живу. Живемо, дочка помагає мені, та й всьо. А во кури, а во два собаки, два коти — і всьо. Нігде нема нікого. В нас дві хати тільки тут, живемо, ще одная жінка. Так і живемо три душі», — сказала волинянка.У селі Козовата проживає 82-річна. Від її городу до державного кордону — менше кілометра.«Раньше родюча тут земля була. Тута во міндобрива колись возили, а тепер все заросло. Тут осьо поле було, і пай гонде на місці тут, а топіро нема, щоб отам побачили, яка чарута росте», — розповіла пенсіонерка.Жителька Козоватоїпро нові спецдозволи чула, але її сім'я їх ще не має. «Візьмемо паспорт, візьмемо документи на хату і підемо виробимо тиї документи», — додала жінка.Загалом у Самарівській громаді є 19 сіл: усі вони протягнулися вздовж українсько-білоруського кордону на 30 кілометрів, розповів голова Микола Маргес. З його слів, в Козоваті зареєстровано 80 людей, а в хуторі Крива Нива — 15 людей.Сім'яв п'ятикілометровій прикордонній смузі, але господарюють Оніщуки на землі, яка розташована близько державного кордону.«Городи всі наші там, і паї всі наші там в кілометровій зоні. Ми ще зробимо документи, скажуть, зайдемо, напишемо заяву і зробимо ще одні документи. Це нема проблем», — сказала жінка.Спеціальний прикордонний режим, перебування на якому потребує нового документа, встановили 17 серпня. Раніше отримані дозволи в межах 5-кілометрової смуги залишаються чинними, проте вони не дають права на вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування та проведення робіт у кілометровій зоні, не пов'язаних охороною та обороною кордону.Дозвіл видають у Волинському прикордонному загоні, каже речниця Маргарита Вершиніна. Для цього потрібно написати заяву та додати копії паспортів, реєстрацію місця проживання, документи про право власності на земельну ділянку.Для людей, котрі не проживають у кілометровій зоні, також потрібно вказати місце і географічні координати перебування.Зі слів, для суб'єктів господарювання встановлені окремі вимоги.«Для того, аби в'їжджати, проводити роботи або перебувати в кілометровій зоні, вони повинні вказати і підтвердити мету здійснення цієї діяльності, а також на пізніше ніж за 24 години повідомити прикордонний підрозділ на ділянці, якого будуть здійснюватися роботи або будуть перебувати, із вказанням мети, місця а також групи осіб, які будуть здійснювати цю діяльність», — додала вона.На Волині в кілометровій смузі від державного кордону, додала Маргарита Вершиніна, розташовані 7 населених пунктів у трьох громадах.

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