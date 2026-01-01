Ціни вже пішли вгору: в Україні прогнозують дефіцит цибулі





Про це у колонці для Павло Булгаков.



Цього року ситуація на ринку цибулі суттєво відрізняється від торішньої. Після рекордного врожаю частина аграріїв скоротила площі під цією культурою, а окремі великі господарства взагалі вирішили її не вирощувати. Серед них є підприємства, які ще минулого сезону зберігали близько 17 тис. тонн цибулі. Нових виробників, які могли б компенсувати це скорочення, з’явилося небагато.



Ситуацію погіршило падіння врожайності. Якщо торік урожай цибулі був рекордним, то цього сезону середня врожайність скоротилася приблизно на 20–30 т/га. Причиною стали несприятливі погодні умови: південні регіони зіткнулися з пиловими бурями, а центральні та західні області — зі зворотними приморозками і тривалими зливами.



Ціни вже помітно відрізняються від торішніх. Під час збору врожаю минулого року кілограм цибулі коштував лише 2–2,5 грн, тоді як цього сезону пропозицій дешевше за 10 грн/кг уже немає. На півдні ціна піднімалася до 14 грн/кг, а на заході оптова вартість доходила до 18–20 грн/кг. Зараз на ринку спостерігається тимчасове зниження цін, оскільки фермери продають свіжозібраний урожай просто з поля.



Також на ринок впливають проблеми зі зберіганням продукції через систематичні російські атаки на складські приміщення. Ще одним чинником є зростання експорту. Українські виробники вже активно постачають цибулю, картоплю та інші овочі до Молдови, Румунії та Болгарії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навесні в Україні може виникнути дефіцит цибулі, що призведе до суттєвого зростання цін на овоч. Цього сезону аграрії скоротили площі під культурою, а врожайність помітно знизилася.Про це у колонці для AgroTimes розповів міжнародний консультант зі зберігання плодоовочевої продукціїЦього року ситуація на ринку цибулі суттєво відрізняється від торішньої. Після рекордного врожаю частина аграріїв скоротила площі під цією культурою, а окремі великі господарства взагалі вирішили її не вирощувати. Серед них є підприємства, які ще минулого сезону зберігали близько 17 тис. тонн цибулі. Нових виробників, які могли б компенсувати це скорочення, з’явилося небагато.Ситуацію погіршило падіння врожайності. Якщо торік урожай цибулі був рекордним, то цього сезону середня врожайність скоротилася приблизно на 20–30 т/га. Причиною стали несприятливі погодні умови: південні регіони зіткнулися з пиловими бурями, а центральні та західні області — зі зворотними приморозками і тривалими зливами.Ціни вже помітно відрізняються від торішніх. Під час збору врожаю минулого року кілограм цибулі коштував лише 2–2,5 грн, тоді як цього сезону пропозицій дешевше за 10 грн/кг уже немає. На півдні ціна піднімалася до 14 грн/кг, а на заході оптова вартість доходила до 18–20 грн/кг. Зараз на ринку спостерігається тимчасове зниження цін, оскільки фермери продають свіжозібраний урожай просто з поля.Також на ринок впливають проблеми зі зберіганням продукції через систематичні російські атаки на складські приміщення. Ще одним чинником є зростання експорту. Українські виробники вже активно постачають цибулю, картоплю та інші овочі до Молдови, Румунії та Болгарії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію