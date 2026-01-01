Ціни вже пішли вгору: в Україні прогнозують дефіцит цибулі
Сьогодні, 07:15
Навесні в Україні може виникнути дефіцит цибулі, що призведе до суттєвого зростання цін на овоч. Цього сезону аграрії скоротили площі під культурою, а врожайність помітно знизилася.
Про це у колонці для AgroTimes розповів міжнародний консультант зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.
Цього року ситуація на ринку цибулі суттєво відрізняється від торішньої. Після рекордного врожаю частина аграріїв скоротила площі під цією культурою, а окремі великі господарства взагалі вирішили її не вирощувати. Серед них є підприємства, які ще минулого сезону зберігали близько 17 тис. тонн цибулі. Нових виробників, які могли б компенсувати це скорочення, з’явилося небагато.
Ситуацію погіршило падіння врожайності. Якщо торік урожай цибулі був рекордним, то цього сезону середня врожайність скоротилася приблизно на 20–30 т/га. Причиною стали несприятливі погодні умови: південні регіони зіткнулися з пиловими бурями, а центральні та західні області — зі зворотними приморозками і тривалими зливами.
Ціни вже помітно відрізняються від торішніх. Під час збору врожаю минулого року кілограм цибулі коштував лише 2–2,5 грн, тоді як цього сезону пропозицій дешевше за 10 грн/кг уже немає. На півдні ціна піднімалася до 14 грн/кг, а на заході оптова вартість доходила до 18–20 грн/кг. Зараз на ринку спостерігається тимчасове зниження цін, оскільки фермери продають свіжозібраний урожай просто з поля.
Також на ринок впливають проблеми зі зберіганням продукції через систематичні російські атаки на складські приміщення. Ще одним чинником є зростання експорту. Українські виробники вже активно постачають цибулю, картоплю та інші овочі до Молдови, Румунії та Болгарії.
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Про це у колонці для AgroTimes розповів міжнародний консультант зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.
Цього року ситуація на ринку цибулі суттєво відрізняється від торішньої. Після рекордного врожаю частина аграріїв скоротила площі під цією культурою, а окремі великі господарства взагалі вирішили її не вирощувати. Серед них є підприємства, які ще минулого сезону зберігали близько 17 тис. тонн цибулі. Нових виробників, які могли б компенсувати це скорочення, з’явилося небагато.
Ситуацію погіршило падіння врожайності. Якщо торік урожай цибулі був рекордним, то цього сезону середня врожайність скоротилася приблизно на 20–30 т/га. Причиною стали несприятливі погодні умови: південні регіони зіткнулися з пиловими бурями, а центральні та західні області — зі зворотними приморозками і тривалими зливами.
Ціни вже помітно відрізняються від торішніх. Під час збору врожаю минулого року кілограм цибулі коштував лише 2–2,5 грн, тоді як цього сезону пропозицій дешевше за 10 грн/кг уже немає. На півдні ціна піднімалася до 14 грн/кг, а на заході оптова вартість доходила до 18–20 грн/кг. Зараз на ринку спостерігається тимчасове зниження цін, оскільки фермери продають свіжозібраний урожай просто з поля.
Також на ринок впливають проблеми зі зберіганням продукції через систематичні російські атаки на складські приміщення. Ще одним чинником є зростання експорту. Українські виробники вже активно постачають цибулю, картоплю та інші овочі до Молдови, Румунії та Болгарії.
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