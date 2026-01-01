Курс валют: скільки будуть коштувати долар та євро 30 вересня

Курс валют: скільки будуть коштувати долар та євро 30 вересня
Національний банк України встановив офіційні курси валют на середу, 30 вересня. Американська валюта подорожчала, тоді як європейська продовжила дешевшати.

На середу, 30 вересня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,86 грн. У вівторок, 29 вересня, американська валюта коштувала 44,81 грн. Таким чином, долар подорожчав на 5 копійок.

Офіційний курс євро на 30 вересня становить 50,92 грн. Напередодні європейська валюта коштувала 50,97 грн. За день курс євро знизився на 5 копійок.

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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