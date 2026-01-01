США планують перемовини щодо енергетичного перемир'я України і РФ, - ЗМІ





Про це повідомляє



Зустріч щодо енергетичного перемир'я



Видання зазначає, що один із членів команди переговірників України повідомив про можливість нової тристоронньої зустрічі США, України та РФ.



За його словами, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають намір у жовтні організувати зустріч представників трьох країн. Найімовірніше, перемовини для обговорення обмеженого припинення вогню відбудуться в Абу-Дабі.



The Atlantic зазначає, що це може зобов'язати кожну сторону не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі одне одного, включно з електростанціями, НПЗ та подібними цілями.



Окрема угода, укладена за допомогою уряду Єгипту, передбачає, що Росія та Україна не завдаватимуть ударів по вантажних суднах одна одної в Чорному морі, пише видання.



Особливо тих, що перевозять зерно на ринки Близького Сходу та Африки, повідомили переговірники.



Російський терор посилився



Як пише видання, наразі Росія посилила регулярні удари дронами і ракетами по Києву. Жоден з українських чиновників, які спілкувалися з журналістами для цієї статті, не очікує від Путіна серйозних мирних переговорів щонайменше до весни.



"Він накопичував ракети не просто так, і він має намір використати їх цієї зими", - сказав один із них.



Тож "шквал" мирних переговорів, ініційованих посланцями Трампа в останні тижні, пише видання, деяким українським переговірникам здавався марною тратою часу.



"Складається враження, що ми всі просто танцюємо навколо Путіна, пропонуючи йому те й се, все, що спаде нам на думку, але він не рухається з місця", - каже він виданню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США не кидають ідею тристоронньої зустрічі з представниками України та Росії, щоб домовитися про енергетичне перемир'я. Є можливість її проведення в Абу-Дабі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.Видання зазначає, що один із членів команди переговірників України повідомив про можливість нової тристоронньої зустрічі США, України та РФ.За його словами, посланці президента СШАмають намір у жовтні організувати зустріч представників трьох країн. Найімовірніше, перемовини для обговорення обмеженого припинення вогню відбудуться в Абу-Дабі.The Atlantic зазначає, що це може зобов'язати кожну сторону не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі одне одного, включно з електростанціями, НПЗ та подібними цілями.Окрема угода, укладена за допомогою уряду Єгипту, передбачає, що Росія та Україна не завдаватимуть ударів по вантажних суднах одна одної в Чорному морі, пише видання.Особливо тих, що перевозять зерно на ринки Близького Сходу та Африки, повідомили переговірники.Як пише видання, наразі Росія посилила регулярні удари дронами і ракетами по Києву. Жоден з українських чиновників, які спілкувалися з журналістами для цієї статті, не очікує від Путіна серйозних мирних переговорів щонайменше до весни."Він накопичував ракети не просто так, і він має намір використати їх цієї зими", - сказав один із них.Тож "шквал" мирних переговорів, ініційованих посланцями Трампа в останні тижні, пише видання, деяким українським переговірникам здавався марною тратою часу."Складається враження, що ми всі просто танцюємо навколо Путіна, пропонуючи йому те й се, все, що спаде нам на думку, але він не рухається з місця", - каже він виданню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію