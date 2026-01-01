Ворожі атаки на фармецевтичну інфраструктуру України: чи буде дефіцит ліків на Волині





Журналісти



Виконавча директорка «Волиньфарму» Лариса Миколаївна зазначає, що наразі спрогнозувати, чи виникне дефіцит окремих препаратів, неможливо. На ситуацію впливає одразу кілька факторів — від безпеки фармацевтичних складів та виробництв до роботи митниці й Держлікслужби.



За її словами, впливати на доступність препаратів можуть також швидкість розмитнення імпортних ліків та проведення необхідного аналізу. Водночас у «Волиньфармі» підтверджують, що перебої з окремими препаратами вже виникали після пошкодження фармацевтичних складів у Києві.



«У Києві були зруйновані склади компанії “Біокон”, де зберігалися ліки найбільших імпортерів — Sanofi, Teva. І, звичайно, після їхнього руйнування, поки нові партії ще не встигли завезти, виник певний дефіцит препаратів. Але ліки поступово підвозять, тож ситуація вирівнюється».



Таким чином, йдеться передусім про можливу тимчасову відсутність окремих препаратів, а не про підтверджений загальний дефіцит усіх ліків на Волині.



У мережі наголошують, що ситуація постійно змінюється, тому передбачити її наперед складно.



Окреме питання — робота аптек під час повітряних тривог. Тут підхід у мережах може відрізнятися залежно від ситуації та конкретного об'єкта.



Керуючі аптек мереж «Бажаємо здоров'я» та «Подорожник» розповіли, що під час ракетних загроз аптеки здебільшого зачиняють.



У «Волиньфармі» ситуацію пояснюють дещо інакше. За словами працівниці мережі Юлії, працівники мають можливість самостійно вирішувати, чи йти в укриття під час повітряної тривоги.



«Якщо людина хоче піти в укриття, вона обов’язково це робить. У такому разі аптеку зачиняємо. Наприклад, був випадок, коли шахед долетів до центру міста — ми закрили аптеку і пішли в укриття. Якщо ж загроза десь далеко, наприклад у напрямку Києва, то аптеку не зачиняємо».



Під час повітряної тривоги робота аптек на Волині може залежати не лише від самого факту оголошення тривоги, а й від характеру та напрямку загрози. Водночас у разі безпосередньої небезпеки працівники залишають приміщення та переходять в укриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після ударів по фармацевтичних складах і виробничих потужностях в Україні на Волині виникли перебої з постачанням окремих препаратів, однак загального дефіциту ліків наразі не фіксують. Представники аптечних мереж розповіли, від чого залежатиме подальша доступність препаратів та чи можуть виникнути нові перебої. Також у мережах пояснили, як аптеки працюють під час повітряних тривог і коли зачиняють свої приміщення.Журналісти ВСН поспілкувалися з представниками аптечних мереж та дізналися, чи вплинули перебої з постачанням на Волинь, чи можливий дефіцит окремих препаратів та як працюють аптеки під час повітряних тривог.Виконавча директорка «Волиньфарму»зазначає, що наразі спрогнозувати, чи виникне дефіцит окремих препаратів, неможливо. На ситуацію впливає одразу кілька факторів — від безпеки фармацевтичних складів та виробництв до роботи митниці й Держлікслужби.За її словами, впливати на доступність препаратів можуть також швидкість розмитнення імпортних ліків та проведення необхідного аналізу. Водночас у «Волиньфармі» підтверджують, що перебої з окремими препаратами вже виникали після пошкодження фармацевтичних складів у Києві.«У Києві були зруйновані склади компанії “Біокон”, де зберігалися ліки найбільших імпортерів — Sanofi, Teva. І, звичайно, після їхнього руйнування, поки нові партії ще не встигли завезти, виник певний дефіцит препаратів. Але ліки поступово підвозять, тож ситуація вирівнюється».Таким чином, йдеться передусім про можливу тимчасову відсутність окремих препаратів, а не про підтверджений загальний дефіцит усіх ліків на Волині.У мережі наголошують, що ситуація постійно змінюється, тому передбачити її наперед складно.Окреме питання — робота аптек під час повітряних тривог. Тут підхід у мережах може відрізнятися залежно від ситуації та конкретного об'єкта.Керуючі аптек мереж «Бажаємо здоров'я» та «Подорожник» розповіли, що під час ракетних загроз аптеки здебільшого зачиняють.У «Волиньфармі» ситуацію пояснюють дещо інакше. За словами працівниці мережі, працівники мають можливість самостійно вирішувати, чи йти в укриття під час повітряної тривоги.«Якщо людина хоче піти в укриття, вона обов’язково це робить. У такому разі аптеку зачиняємо. Наприклад, був випадок, коли шахед долетів до центру міста — ми закрили аптеку і пішли в укриття. Якщо ж загроза десь далеко, наприклад у напрямку Києва, то аптеку не зачиняємо».Під час повітряної тривоги робота аптек на Волині може залежати не лише від самого факту оголошення тривоги, а й від характеру та напрямку загрози. Водночас у разі безпосередньої небезпеки працівники залишають приміщення та переходять в укриття.

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