Чи подорожчає проїзд на міжміських маршрутах Волині: що кажуть перевізники





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Зокрема, про можливе підвищення вартості проїзду йдеться на маршрутах з Луцька в напрямку на Любешів, Нововолинськ та Камінь-Каширський, які обслуговує перевізниця Наталія Приходько.



За її словами, про можливе зростання вартості проїзду зі 180 до 250 гривень вона почула від журналістів уперше.



«Це фейк. Уперше таке чую. Хто і кому повідомляє — я не знаю. У нас не планується підняття цін».



Перевізниця також додала, що не чула про наміри інших перевізників підвищувати вартість проїзду. На запитання, чи може подорожчання пального вплинути на вартість проїзду в майбутньому, пані Наталія відповіла, що наразі, навпаки, всі очікують зниження цін на пальне.



Журналісти ВСН також поспілкувалися з водієм рейсового автобуса Геннадієм. Він розповів, що про можливу зміну тарифу йому також нічого не відомо. Водночас водій зазначає, що пальне справді подорожчало, а це безпосередньо впливає на роботу перевізників. Він також звернув увагу на фінансове навантаження на людей, які регулярно користуються міжміським транспортом.



Зокрема, це студенти та ті, хто регулярно їздить у села або інші міста, щоб навідати батьків та допомогти по господарству. За його словами, навіть нинішня вартість таких поїздок є відчутною для людей:



«Раз поїхав 600 гривень, одну суботу-неділю, другу суботу — 1200, третю — 2000».



Геннадій каже, що розуміє ситуацію перевізників через подорожчання пального, однак пасажирам також доводиться враховувати власні фінансові можливості.



«Можна піднімати, питань нема. Можна лупити такі ціни, але ж як ввійти в ситуацію народу, як їм вижити, де їм гроші брати?»



Станом на 29 вересня перевізниця заперечує інформацію про можливе підвищення вартості проїзду зі 180 до 250 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині пасажири повідомили про можливе підвищення вартості проїзду на окремих міжміських маршрутах — нібито з 180 до 250 гривень. За словами перевізниці, яка обслуговує маршрути з Луцька в напрямку Любешова, Нововолинська та Каменя-Каширського, наразі жодного рішення про подорожчання немає. Інформацію про підвищення тарифу також не підтвердив водій одного з рейсових автобусів.До ВСН звернулися читачі, які повідомили про можливе підвищення вартості проїзду. Журналісти перевірили цю інформацію у перевізниці — вона запевнила, що наразі підвищувати ціни не планують.Зокрема, про можливе підвищення вартості проїзду йдеться на маршрутах з Луцька в напрямку на Любешів, Нововолинськ та Камінь-Каширський, які обслуговує перевізниця Наталія Приходько.За її словами, про можливе зростання вартості проїзду зі 180 до 250 гривень вона почула від журналістів уперше.«Це фейк. Уперше таке чую. Хто і кому повідомляє — я не знаю. У нас не планується підняття цін».Перевізниця також додала, що не чула про наміри інших перевізників підвищувати вартість проїзду. На запитання, чи може подорожчання пального вплинути на вартість проїзду в майбутньому, пані Наталія відповіла, що наразі, навпаки, всі очікують зниження цін на пальне.Журналісти ВСН також поспілкувалися з водієм рейсового автобуса. Він розповів, що про можливу зміну тарифу йому також нічого не відомо. Водночас водій зазначає, що пальне справді подорожчало, а це безпосередньо впливає на роботу перевізників. Він також звернув увагу на фінансове навантаження на людей, які регулярно користуються міжміським транспортом.Зокрема, це студенти та ті, хто регулярно їздить у села або інші міста, щоб навідати батьків та допомогти по господарству. За його словами, навіть нинішня вартість таких поїздок є відчутною для людей:«Раз поїхав 600 гривень, одну суботу-неділю, другу суботу — 1200, третю — 2000».Геннадій каже, що розуміє ситуацію перевізників через подорожчання пального, однак пасажирам також доводиться враховувати власні фінансові можливості.«Можна піднімати, питань нема. Можна лупити такі ціни, але ж як ввійти в ситуацію народу, як їм вижити, де їм гроші брати?»Станом на 29 вересня перевізниця заперечує інформацію про можливе підвищення вартості проїзду зі 180 до 250 гривень.

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